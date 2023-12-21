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美食街吃帝王蟹 燒肉中山「四行倉庫」拓店買10送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
四行倉庫推出有「急救便當」系列品項。圖／四行倉庫提供
四行倉庫推出有「急救便當」系列品項。圖／四行倉庫提供

由「燒肉中山」延伸而成的餐廳超市「四行倉庫」，繼2022年於台中開設首間門市後，即將正式插旗台北，進駐BELLAVITA寶麗廣塲，並於12月22日正式開幕。現場除了多樣化的食材超市，並提供現點、現撈、現煮的龍蝦、蟹類料理，還有多款牛排、肉品料理，更有台北店限定的「4盎司 A5日本和牛便當」。為慶祝新店開幕，「財富自由海鮮便當」將由1280元調降至888元，更有「急救便當買10送1」的優惠。

四行倉庫供應清蒸活龍蝦、清蒸活體蟹等選擇。圖／四行倉庫提供
四行倉庫供應清蒸活龍蝦、清蒸活體蟹等選擇。圖／四行倉庫提供

「四行倉庫」主打「超市＋餐廳」的複合型態。超市部份，打造有精肉舖、水族箱與選物櫃，提供有A5日本和牛、澳洲M8-9和牛、美國USDA Prime等級牛肉、西班牙伊比利豬等肉品，均由燒肉中山的職人精修分切販售；另外還有販售活體的帝王蟹、松葉蟹、澳洲龍蝦、波士頓龍蝦等海鮮食材，以及品牌自製的特製醬料、調味料。

餐點部份，四行倉庫供應有多款主打肉品或海鮮的「急救便當」。其中台北店限定的「4盎司A5日本和牛便當」，鋪滿總重4盎司的A5日本和牛，以及醃漬處理的草上奔放蛋蛋黃，每份680元。兩間門市同步新登場的「財富自由牛肉便當」則是有USDA Prime等級美國黑安格斯翼板爐烤、搭配北海道厚岸產馬糞海膽、魚子醬及自家醃漬鮭魚卵，一次享受海陸滋味，每份680元。另外還有同為新登場的「療癒日常牛肉便當」，以及明星商品「財富自由海鮮便當」、「療癒日常海鮮便當」等選擇，售價380元起。其中「財富自由海鮮便當」過去售價為1280元，本次也常態調降為888元，入手門檻更低。

四行倉庫提供多款牛排套餐，每份780～980元。圖／四行倉庫提供
四行倉庫提供多款牛排套餐，每份780～980元。圖／四行倉庫提供

除此之外，四行倉庫並提供多款西式個人套餐，包含搭配有和牛油薯條、烤時蔬與飲品的「活龍蝦套餐」，每套1,180元起，以及日本和牛極上霜降牛排、美國Peimr牛小排等4款牛排套餐，每套780元起。針對喜愛海鮮的顧客，還有日本直送生蠔、清蒸活龍蝦、清蒸活體蟹等選擇。搭配週邊美食街的用餐環境，可帶來「在百貨美食街吃帝王蟹」的獨特體驗。

為慶祝開幕，餐廳內用或是外帶消費急救便當，即可參與集點活動，集滿10個急救便當（不限口味），可任選「380元以下之急救便當」1個。同時燒肉中山也預告，將於明年1月於BELLAVITA寶麗廣塲內開設第2間分店，將於12月22日開放線上訂位。

明星款的「財富自由海鮮便當」，價格由1280元調降為888元。圖／四行倉庫提供
明星款的「財富自由海鮮便當」，價格由1280元調降為888元。圖／四行倉庫提供
台北限定「四盎司A5日本和牛便當」，680元。圖／四行倉庫提供
台北限定「四盎司A5日本和牛便當」，680元。圖／四行倉庫提供
「活龍蝦套餐」包括有波士頓龍蝦、澳洲龍蝦等選擇，1,180～1,480元。圖／四行倉庫提供
「活龍蝦套餐」包括有波士頓龍蝦、澳洲龍蝦等選擇，1,180～1,480元。圖／四行倉庫提供

便當 日本和牛 海鮮

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