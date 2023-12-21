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好正！王淨美戴Seiko新女表廣告曝光 加碼端「高顏值」男表配搭成情侶款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Seiko找來品牌好友王淨演繹全新Lukia系列女表，空靈又清新的形象曝光，不禁讓人覺得「好正！」圖／Seiko提供
Seiko找來品牌好友王淨演繹全新Lukia系列女表，空靈又清新的形象曝光，不禁讓人覺得「好正！」圖／Seiko提供

2023年將結束，有許多過往片刻值得被記錄，日本鐘表品牌也特意端出兩款腕表，讓消費者得以隨時憶起自己的精彩時刻。其一還找來品牌好友王淨演繹全新Lukia系列女表，空靈又清新的形象曝光，不禁讓人覺得「好正！」

由王淨詮釋的Lukia全新SSC921J11表款，以「海芋」為發想，面盤換上了奪目藍紫新裝。受海芋的筆直花形啟發，腕表採用細長字體呈現的羅馬數字時標，伴隨表盤上閃爍的鋯石，凸顯女性魅力與積極。表款搭載的太陽能計時機芯，充滿電的狀態下，可提供長達6個月運行的高效性能，為忙碌日常提供便利性。不只有新女表，呼應耶誕氛圍Seiko Prospex系列還提供了以SpeedTimer太陽能計時碼表為基礎台灣限定款，搭載V192太陽能機芯，藉由漸層藍綠色放射狀設計面盤搭配玫瑰金色秒針與品牌Logo，營造出過節感。

腕表品牌Orient於Bambino系列下推出4款全新配色限量表，包括奶油黃、嬰兒藍、淺灰以及銅色，透過表盤放射紋以及消光塗層結合，呈現柔和且知性的風格。圖／Orient提供
腕表品牌Orient於Bambino系列下推出4款全新配色限量表，包括奶油黃、嬰兒藍、淺灰以及銅色，透過表盤放射紋以及消光塗層結合，呈現柔和且知性的風格。圖／Orient提供

色彩權威機構Pantone日前公布2024年的代表色將是介於粉色與橘色之間的「柔和桃」，溫和的蜜桃色色調，以極具包容力的精神豐富了身心靈，反應近年面臨動盪不安的世界，大眾身心極度渴望療癒力量的心情。於是腕表品牌Orient也搶先於Bambino系列下推出4款全新配色限量表，包括奶油黃、嬰兒藍、淺灰以及銅色，透過表盤放射紋以及消光塗層結合，呈現柔和且知性的風格；附帶的灰色磨砂皮革表帶同樣也表現出溫暖氛圍。

由王淨詮釋的Lukia全新SSC921J11表款，以「海芋」為發想，面盤換上了奪目藍紫新裝。圖／Seiko提供
由王淨詮釋的Lukia全新SSC921J11表款，以「海芋」為發想，面盤換上了奪目藍紫新裝。圖／Seiko提供

Seiko Prospex SpeedTimer台灣限定款腕表，精鋼表殼與表鍊，台灣限量500只，24,500元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex SpeedTimer台灣限定款腕表，精鋼表殼與表鍊，台灣限量500只，24,500元。圖／Seiko提供

Seiko Lukia太陽能計時SSC921J1表款，精鋼表殼與表鍊，台灣限量500只，23,500元。圖／Seiko提供
Seiko Lukia太陽能計時SSC921J1表款，精鋼表殼與表鍊，台灣限量500只，23,500元。圖／Seiko提供

品牌 腕表 王淨

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