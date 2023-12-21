放太「空」！Bell & Ross水晶骷髏表 根本酷寒戰士
正因人們身處資訊高速爆炸的節奏，更凸顯出「放空」的重要。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）日前發表新款BR 01 Cyber Skull Sapphire Ice Blue腕表，以全透明的藍寶石水晶表殼搭配骷髏造型機芯，帶出把握當下、洞見本質的時間哲學反思。
由於人造藍寶石水晶的硬度極高，優點是透明、清澈，但打磨切削拋光的工序則較金屬困難許多。Bell & Ross選用了45毫米、八角形、並具備多角度多層次幾何結構的藍寶石水晶表殼，因而讓其內在乘載的BR-Cal.209手上鍊機芯能高程度地從360度欣賞，美型、精密無死角。
BR-Cal.209手上鍊機芯正面運用了經過藍色PVD的鍍鋅黃銅夾板，呈現宛如立體的骷髏圖騰，同時一旦翻轉至背面，還可近距離觀賞包含人造紅寶石、齒輪、打磨倒角修飾的各種細節；也由於機芯的下半部為發條盒，當手動為機芯上鏈的同時，骷髏下巴將一開、一闔，耳旁似乎響起了笑聲，也成為某種珍惜當下的生活提點。經藍色PVD的鍍鋅黃銅夾板骷髏，更以稜角的反射，散發出科技、前衛的況味。全球限量25只，訂價則為380萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言