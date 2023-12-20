連7天「冰淇淋買1送1」！酷聖石「抹茶愛爆爆」新登場
就算天氣冷颼颼也要吃冰！連鎖冰淇淋「酷聖石（COLD STONE）」將於12月22日推出新品「抹茶愛爆爆」，吃得到宇治抹茶冰淇淋、宇治莓好冰淇淋爆米花，適合抹茶愛好者。同時自12月22日起，連續7天限時段還推出「中杯以上冰淇淋買1送1」優惠。
新推出的「抹茶愛爆爆」，選用日本京都100%宇治抹茶，研磨成細末後製成酷聖石獨家「宇治抹茶冰淇淋」，上方並撒上包裹著宇治抹茶粉的「宇治莓好冰淇淋爆米花」，帶來濃郁的抹茶茶香。同時還拌入OREO增加酥脆口感，每杯140元起。
12月22日至12月25日期間，點購中杯以上冰淇淋，享同Size冰淇淋「第二杯50元」的優惠方案（不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項）。12月22日至12月28日期間，每日13:00～21:00，享中杯以上冰淇淋買1送1（其中一杯需為抹茶愛爆爆，價低者為優惠品項，不含脆餅/桶裝）。即日起至1月1日期間，還有冰淇淋蛋糕9折、OPEN OPINT會員享88折優惠。熊貓外送平台全品項蛋糕9折、6入冰淇淋歡樂禮盒9折等不同優惠。
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