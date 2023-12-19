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開幕5折、加送御守！築間「绘馬別邸」燒肉 進軍西門
築間餐飲集團繼「燒肉smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」之後，今年3月於台中水湳推出日式燒肉「绘馬別邸」。本季绘馬別邸即將正式北上，預計於12月24日插旗台北西門町。為慶祝開幕，還可享推出「整桌5折」的限時優惠。
「绘馬別邸」菜單以2～3人套餐的形式，內含有琉璃沙拉、前菜、鍋物、海鮮、田園野菜盛、壺漬、主餐等9道餐點，價格區分為5個價位，落在1,680～4,280元之間。肉品部份，包括有日本A5和牛、澳洲和牛、肩胛小戰斧、手切冷藏涮涮牛等選擇。至於鍋物湯品、田園野菜盛均可無限續加，增添大大的滿足感。
即將開幕的绘馬別邸西門店，規劃有140席座位，採4～10人座設計，並規劃半開放式及獨立包廂，預計營業時間自上午11:00至凌晨2:30。為慶祝新店開幕，凡開幕期間到店消費套餐1份，就贈送「絵馬別邸特製祈願守」1份，送完為止。另外開幕日當天，消費並且完成臉書留言任務，即可享有「整桌5折」優惠。
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