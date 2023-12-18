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只有10天！台中小樂沐耶誕新年套餐期間限定登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
前菜「南瓜、絲綢乳酪、魚子醬」。圖／小樂沐提供
前菜「南瓜、絲綢乳酪、魚子醬」。圖／小樂沐提供

迎接即將到來的耶誕與新年佳節，小樂沐推出期間限定「金色饗宴」單人套餐，自2023年12月22日起，延續值得舉杯慶祝的時刻，直至新年1月1日，扣除小樂沐每週三固定例休，前後只有10天餐期，邀請大家前來品味一席法式經典佳餚，每套3,680元＋10%。

前菜「南瓜、絲綢乳酪、魚子醬」以溫潤帶著鹹香的絲綢乳酪，搭上使用柑橘汁烹煮過的南瓜球，驚喜來自上方魚子醬、以及自家煙燻的鱘龍魚；主廚推薦喜愛鮮味的饕客，加價北海道海膽，加乘豐滿的食感體驗。

小樂沐推出期間限定「金色饗宴」套餐。圖／小樂沐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小樂沐推出期間限定「金色饗宴」套餐。圖／小樂沐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主廚方柏儼（Raymond）表示：「在冬季，我想保有小樂沐一貫的溫暖、明亮，所以在風味、或當季食材、包含顏色的選擇上，想強調相聚在一起的熱鬧氛圍。」侍酒師趙晁偉（Jack）為前菜所選擇的佐餐酒是2020 Domaine Antoine Marois Hermine Cidre Brut，來自安東馬華酒莊的「雪貂」蘋果氣泡酒，主要以法國諾曼第與布列塔尼雙產區的３款蘋果品種釀製而成，金黃帶橘的酒色，帶有熟美果香、優雅細膩氣泡感，與絲綢乳酪一同開場呈現，拉開饗宴序幕。

熱前菜「龍蝦、菱角、龍蝦醬汁」。圖／小樂沐提供
熱前菜「龍蝦、菱角、龍蝦醬汁」。圖／小樂沐提供

在套餐中主廚方柏儼將龍蝦巧妙處理成主菜前的熱前菜「龍蝦、菱角、龍蝦醬汁」，帶來兩種質地的奢華表現 —— 龍蝦肉與義大利餃（ravioli），以手擀薄皮包裹蝦肉、雞肉慕斯與煙燻豬板油，一口飽滿內餡、一口蝦肉咬感，沾以法國黃酒（Vin jaune）與龍蝦殼精心熬煮的風味醬汁，呼應佳節的豐盛組合。

主餐「乳鴿、蕪菁、綠扁豆」。圖／小樂沐提供
主餐「乳鴿、蕪菁、綠扁豆」。圖／小樂沐提供

冬季是品味野禽類的絕佳季節，主餐乳鴿外皮香脆、肉質鮮美，醬汁使用黑胡椒紅酒醬汁，呈現濃郁風味。配菜使用四種季節蔬菜，其中一瓢奶油燉扁豆，更將季節意象立體化，具畫龍點睛之妙。除乳鴿外，主餐另提供北海道牛菲力與鹿兒島A5和牛兩款加價選項，滿足相聚時刻的分享喜悅。

樂沐 南瓜

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