聽新聞
test
0:00 / 0:00
只有10天！台中小樂沐耶誕新年套餐期間限定登場
迎接即將到來的耶誕與新年佳節，小樂沐推出期間限定「金色饗宴」單人套餐，自2023年12月22日起，延續值得舉杯慶祝的時刻，直至新年1月1日，扣除小樂沐每週三固定例休，前後只有10天餐期，邀請大家前來品味一席法式經典佳餚，每套3,680元＋10%。
前菜「南瓜、絲綢乳酪、魚子醬」以溫潤帶著鹹香的絲綢乳酪，搭上使用柑橘汁烹煮過的南瓜球，驚喜來自上方魚子醬、以及自家煙燻的鱘龍魚；主廚推薦喜愛鮮味的饕客，加價北海道海膽，加乘豐滿的食感體驗。
主廚方柏儼（Raymond）表示：「在冬季，我想保有小樂沐一貫的溫暖、明亮，所以在風味、或當季食材、包含顏色的選擇上，想強調相聚在一起的熱鬧氛圍。」侍酒師趙晁偉（Jack）為前菜所選擇的佐餐酒是2020 Domaine Antoine Marois Hermine Cidre Brut，來自安東馬華酒莊的「雪貂」蘋果氣泡酒，主要以法國諾曼第與布列塔尼雙產區的３款蘋果品種釀製而成，金黃帶橘的酒色，帶有熟美果香、優雅細膩氣泡感，與絲綢乳酪一同開場呈現，拉開饗宴序幕。
在套餐中主廚方柏儼將龍蝦巧妙處理成主菜前的熱前菜「龍蝦、菱角、龍蝦醬汁」，帶來兩種質地的奢華表現 —— 龍蝦肉與義大利餃（ravioli），以手擀薄皮包裹蝦肉、雞肉慕斯與煙燻豬板油，一口飽滿內餡、一口蝦肉咬感，沾以法國黃酒（Vin jaune）與龍蝦殼精心熬煮的風味醬汁，呼應佳節的豐盛組合。
冬季是品味野禽類的絕佳季節，主餐乳鴿外皮香脆、肉質鮮美，醬汁使用黑胡椒紅酒醬汁，呈現濃郁風味。配菜使用四種季節蔬菜，其中一瓢奶油燉扁豆，更將季節意象立體化，具畫龍點睛之妙。除乳鴿外，主餐另提供北海道牛菲力與鹿兒島A5和牛兩款加價選項，滿足相聚時刻的分享喜悅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言