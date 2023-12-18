麥當勞「最新優惠券」現省2196！「四盎司牛肉堡」回歸

繼日前宣佈「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」正式納入「Signature極選系列」菜單後，「麥當勞」也推出全新「蕈菇主廚雞腿堡」，另外包括「四盎司牛肉堡」、「雙層四盎司牛肉堡」也重新回歸。另外自即日起，麥當勞針對app推出「年終暖心優惠」，提供經典產品買1送1、買新品或超值全餐送餐點、滿額折抵等不同優惠，每週超過20張優惠券，最多累積可省2,196元。

「Signature極選系列」的3款新品中，全新的「蕈菇主廚雞腿堡」使用以醃乳酪製法、經3道裹粉、2段酥炸的去骨鷄腿排，還有切片蕈菇翻炒的蕈菇醬，以及蕃茄、生菜與布里歐麵包，單點129元；經典套餐194元。搭配「帕瑪森起司醬」的「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」，則是單點124元；經典套餐189元。睽違5年的「四盎司牛肉堡」與「雙層四盎司牛肉堡」，本次也重返菜單，單點各為89、129元，經典套餐則各為154、194元。

自12月18日至12月31日期間，麥當勞APP連續2週推出「年終暖心優惠」，每週都能拿到超過20張優惠券。內容包括有大薯、6塊麥克鷄塊、薯餅等人氣產品「買1送1」優惠券，還有帕瑪森主廚鷄腿堡系列、四盎司牛肉堡系列「買就送指定餐點」、還有消費「滿額現金折抵」，如單筆消費滿200元現折20元、滿300折30元，最高滿1,000元現折100元。