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6層草莓盒、草莓生乳包！奧瑪烘焙「5款草莓甜點」上桌
因羅馬生乳包而一炮而紅的高雄烘焙品牌「奧瑪烘焙」，在今年草莓季到來的時刻，推出一系列冬季限定的草莓甜點，包括有堆疊6層的「草莓爽」，還有戀戀草莓羅馬生乳包、冬之雪（濃情草莓）生乳捲等不同品項，滿足草莓控的心。
奧瑪烘焙草莓季的明星商品「草莓爽」，標榜是挑戰全台最重、最多層次的草莓盒子，過去也曾創下單月售出10,000盒的成績。每盒內有6層，包括有2層戚風蛋糕、自製香草卡士達餡、特調酸甜乳酪醬，頂部還有一整層的新鮮大湖草莓，總重超過520克，售價360元。
奧瑪烘焙目前提供6種口味的羅馬生乳包。草莓季所推出的「羅馬生乳包－戀戀草莓」使用柔軟的麵包體、雪白生乳內餡及草莓果醬，最後鋪上新鮮大湖草莓切片，每口都能吃到草莓的酸甜，每顆85元。依照不同季節變化口味的「雪白生乳捲」，本季推出「冬之雪（濃情草莓）口味」。純蛋白製成的天使蛋糕體內，裹有酸甜草莓果醬與新鮮大湖草莓，並有由法國鮮奶油、義大利馬斯卡邦乳酪、北海道十勝奶霜製成的生乳慕斯，清爽中帶有酸甜，每條450元。
除此之外，奧瑪烘焙今年也推出「維也納軟法－草莓大花玫瑰」，以及使用海綿蛋糕堆疊卡士達、新鮮草莓、草莓果醬而成的「草莓芙蓮」，半模原價580元，優惠價495元；整模原價1,200元，優惠價990元。
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