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聖誕派對升級密技！全聯5款麵包新品銅板價入手、大潤發Picard系列這3款內行必買

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯、大潤發推一系列聖誕甜點，讓消費者甜蜜過節。記者黃筱晴／攝影
全聯、大潤發推一系列聖誕甜點，讓消費者甜蜜過節。記者黃筱晴／攝影

巧克力控今年聖誕節超有口福！全聯We Sweet、Read Bread、阪急麵包即日起至2024年1月4日展開聖誕巧克力季，推出5款新品，款款50元有找，銅板價感受過節氛圍。其中首推We Sweet特濃巧克力杯子蛋糕，加入30%可可粉超濃郁，1袋5入適合當成派對甜點，與親朋好友同享；即將在12月22日上市的We Sweet巧克力拿破崙捲，層層酥皮擠入特製巧克力奶霜，外層酥脆、內層濃香，只要35元。Read Bread則走復古路線，滿足巧克力控懷舊的心情，巧克力派司有著32層派司體，搭配苦甜巧克力淋醬，口感富有層次吃完也不膩；充滿童年回憶Read Bread巧克力麵包捲，秘訣是蒸過再吃更美味。

每日現烤直送的阪急麵包，則推出鹹口味新品「叉燒披薩麵包」添加天然魯邦種，口感鬆軟濕潤，鋪上蜜汁叉燒肉，披薩醬、乳酪絲及義大利香料；另外，去年熱賣的「聖誕花環」、「黑色派對」本檔再回歸，是聖誕派對吸睛點心首選。

大潤發則是首推鹹甜都有的法國Picard冷凍系列，「聖誕樹造型馬鈴薯泥」、「甘藍球芽」是擺盤加分密技，法國經典前菜「中型蝸牛」一上桌，立刻升級料理等級，都是內行人必買推薦；點心類則有一口一塊不怕吃膩的「綜合小點心」，還有聖誕樹圓木造型的「巧克力鹹奶油冰淇淋卷」及「綜合莓果萊姆冰淇淋卷」也不可錯過。12月21日前指定Picard商品更享刷大潤發聯名卡最高5%發幣回饋。

另外，大潤發烘焙坊也應景推出可愛「聖誕公公」造型麵包以及布朗尼製作的「聖誕麋鹿」、還有可愛的「聖誕樹餅乾」，讓派對點心一點都不單調更能營造滿滿的聖誕節氛圍。

全聯We Sweet與皇后陛下Your Majesty聯名合作，天后Jolin蔡依林親自監製研發的4款巧克力聯名甜點，推薦一定要嚐鮮。記者黃筱晴／攝影
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Picard「綜合小點心」，一口一塊不怕吃膩。記者黃筱晴／攝影
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全聯We Sweet、Read Bread、阪急麵包新品大集合。記者黃筱晴／攝影
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大潤發烘焙坊應景推出「聖誕公公」造型麵包、布朗尼製作的「聖誕麋鹿」、還有可愛的「聖誕樹餅乾」。記者黃筱晴／攝影
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巧克力 麵包 派對

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