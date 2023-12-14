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全家便利商店Let’s Café「花生圓圓拿鐵」新登場！屯京拉麵聯名拉麵回歸　再推「麵屋武藏雞白湯拉麵」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店新推出「Let’s Café花生圓圓拿鐵」，即日起至12月26日新品上市期間可享會員嘗鮮價69元（原價75元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「Let’s Café花生圓圓拿鐵」，即日起至12月26日新品上市期間可享會員嘗鮮價69元（原價75元）。圖／全家便利商店提供

今年冬天天氣忽冷忽熱，遇到冷氣團來襲就讓人更想吃點熱呼呼的美食。全家便利商店新推出「Let’s Café花生圓圓拿鐵」香氣濃郁、甜而不膩，新品上市限時享嘗鮮價69元；「全家」還與屯京拉麵、麵屋武藏推出聯名拉麵，除了有拉麵門市優惠券外，現在還可以5元加購白飯，擁有滿滿的幸福飽足感。

寒流即將來襲，一定要來杯暖心熱飲，「全家」於今年秋冬推出熱甜湯「花生圓圓醇奶」，上市即熱銷，此次再推出花生圓圓全新組合「Let’s Café花生圓圓拿鐵」，使用全台首見獨家物料「桂冠花生鑽石小湯圓」，透明Q彈外皮包裹花生內餡，口感層次豐富、吃得到堅果香氣；結合以台灣在地優質花生、砂糖、黃豆熬煮而成的蜜花生豆奶，滑順綿密，吃得到花生顆粒；最後加入Let’s Café經典熱拿鐵，香氣濃郁、甜而不膩。即日起至12月26日新品上市期間可享有會員嘗鮮價69元（原價75元）。

拉麵是冬天裡的小確幸之一，「全家」與屯京拉麵聯名的「東京豚骨風味拉麵」強勢回歸，Q彈滑順的中粗捲拉麵搭配濃郁的日式醬油豚骨湯頭，並加上豬五花叉燒片、溏心蛋、筍乾及蔥花，售價145元，另外還有「奶油玉米味噌拉麵」將於12月27日上市，同樣以Q彈滑順的中粗捲拉麵，並在豚骨湯頭中加入白味噌及赤味噌，香氣迷人，售價145元。

「全家」還與來自東京的超人氣排隊名店「麵屋武藏」首次合作推出「雞白湯拉麵」，細直麵加入熬製的醇濃雞白湯，搭配雞胸叉燒片、溏心蛋、蔥絲及紫洋蔥絲，售價145元。效仿許多人吃拉麵會再加白飯的吃法，即日起至2024年1月9日購買指定145元拉麵即可以5元加購袋裝白飯－優質池上飯，飽足感立刻升級。

此外，「全家」康康5優惠12月15日至12月17日推出不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵、農心浣熊炸醬烏龍碗麵、Let’s Café單品美式咖啡（大杯，冰熱不限）、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）、Fami Collection鹼性離子水、阿奇儂 X 鮮乳坊白巧戀乳雪糕、偉特鮮奶油糖、77綜合堅果乳加等可享同品項買1送1優惠。

全家便利商店與屯京拉麵聯名的「東京豚骨風味拉麵」強勢回歸，Q彈滑順的中粗捲拉麵搭配濃郁的日式醬油豚骨湯頭，售價145元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與屯京拉麵聯名的「東京豚骨風味拉麵」強勢回歸，Q彈滑順的中粗捲拉麵搭配濃郁的日式醬油豚骨湯頭，售價145元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」優惠12月15日至12月17日推出Let’s Café單品美式咖啡（大杯，冰熱不限）可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」優惠12月15日至12月17日推出Let’s Café單品美式咖啡（大杯，冰熱不限）可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與來自東京的超人氣排隊名店「麵屋武藏」首次合作推出「雞白湯拉麵」，售價145元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與來自東京的超人氣排隊名店「麵屋武藏」首次合作推出「雞白湯拉麵」，售價145元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」優惠12月15日至12月17日推出私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」優惠12月15日至12月17日推出私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「Let’s Café花生圓圓拿鐵」，即日起至12月26日新品上市期間可享會員嘗鮮價69元（原價75元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「Let’s Café花生圓圓拿鐵」，即日起至12月26日新品上市期間可享會員嘗鮮價69元（原價75元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店 X 屯京拉麵聯名拉麵回歸，加碼再與麵屋武藏推新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店 X 屯京拉麵聯名拉麵回歸，加碼再與麵屋武藏推新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」優惠12月15日至12月17日推出不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵、農心浣熊炸醬烏龍碗麵可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」優惠12月15日至12月17日推出不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵、農心浣熊炸醬烏龍碗麵可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供

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