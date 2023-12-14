IKEA年終優惠下殺 指定商品5折起 限定店送鯊鯊醬料碟

年末就是採購的季節啦！趁著除舊布新之際，IKEA即日起至12月27日推出「年終瘋狂購」優惠活動，指定商品下殺5折起，而大台北的四家分店，包括新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋同步加碼，卡友購買家具家飾單筆消費滿3,000元，即送可愛的鯊鯊醬料碟，還有機會抽中2萬元購物金、或穿著耶誕裝鯊鯊玩偶搭配耶誕派對外帶餐組合。

許多居家好物都下殺折扣，有著厚實椅墊支撐，搭配柔和的米色布套的EKTORP三人座沙發附躺椅，原價21,900元，特價16,990元；年終時刻最適合收納，具有可調式層板，能彈性調整儲物空間的黑色BEKANT層架組，原價11,900元，特價9,990元，該款還能當房間隔屏，可說是超高CP值；簡約白色控的人，可入手白色的BEKANT收納櫃，原價5,990元，特價4,190元，設有電線孔設計，能將線材完美收納。

全台門市另外還有兩階段的「分店獨享限時優惠」，指定商品限時5折，12月17日前，GODMORGON雙門鏡櫃原價9,990元，現省5,000元，分店特價4,990元，適合放在浴室使用；經典熱賣的的MALM抽屜櫃／6抽，原價5,990元，分店特價3,990元。第二階段優惠從12月18～27日，推薦適合窩在家中的BINGSTA高背扶手椅深黃款，原價6,490元，分店特價3,290元。