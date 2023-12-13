免費送「酸菜魚」！肉大人「剝皮辣椒湯底」新登場

位於台北東區商圈的「肉大人火鍋」，以「發酵湯底火鍋」為特色招牌。除了元有的經典酸白菜、濃郁蒜頭釀味噌、重口味泡椒麻辣等湯底外，本季最新推出「剝皮辣椒湯底」，以及單點式的「酸菜魚」、「麻辣臭豆腐」等新品，增添民眾的選擇。為慶祝新品上市，凡點購「剝皮辣椒湯底」，就送「酸菜魚」一份。

肉大人新推的「剝皮辣椒湯底」，使用禾松食品所出品的剝皮辣椒作為風味主軸。嚴選的青辣椒經過油炸剝皮後加入醬油、糖、鹽和獨門配方等醃漬而成，滋味鹹香微辣。同時湯底還加入絲瓜、蛤蜊、究好豬五花肉片，為鍋底增鮮提味，民眾可以選擇台灣氣冷去骨雞腿肉、啤酒雞腿肉、清酒雞腿肉等不同肉品，每鍋540元起。

除了新鍋底外，同樣新登場的開胃前菜「酸菜魚」，使用台南延齡堂自製酸菜、新鮮魚片，還有特製的花椒辣油、蒜頭、辣椒搭配組合，堆疊出酸爽開胃的層次滋味，每份50元。「麻辣臭豆腐」則是將雞湯以泡椒、辣豆瓣、乾辣椒與多種辛香料熬煮成湯頭，再添加臭豆腐滷煮、浸漬入味，軟嫩中帶著麻辣香氣，更添食慾，每份80元。即日起至12月31日期間，凡點購「剝皮辣椒湯底」，就送「酸菜魚」一份。