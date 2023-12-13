絕對是小眾香氛迷的新歡 BON PARFUMEUR台灣也買得到了

味道高級的小眾香價格總是不斐，來自法國巴黎的獨立小眾香水BON PARFUMEUR現在台灣也買得到，其生產根源到成品皆為100%法國製造，乾淨中性的特質訴求可以自由混搭，其價格對香氛迷來說更是相當友善，以Les Classiques系列來說，15ml新台幣1080元、30ml 1580元就可入手，讓香氛愛好者實現香氛自由，也相當適合作為耶誕、新年交換禮物的好選擇，畢竟讓人著迷的香氣，誰能不愛呢？

BON PARFUMEUR由Ludovic Bonneton於2017年創立，融合法國香水專業知識與生態責任，提供一系列高品質、100%法國製造、乾淨、男女皆宜的創意香水。並推廣「疊香」想法，提出「香水衣櫥」概念，可以通過不同香氛組合詮釋自己的獨特風格，打造自己的香水公式。

BON PARFUMEUR共有Les Prives、Les Classiques、Le Collabes 3個系列31款香水，每款香水都是通過三位數的數字代碼和顏色區分，第一個數字即代表了它所屬於的香調，而每個顏色代表著各個嗅覺家族系列，簡約的瓶身設計，貼上代表香調的色卡與三位數字，也有如香水調色瓶般充滿趣味。