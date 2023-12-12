開幕用餐5折！築間「紫木槿」韓式料理插旗台中
喜歡吃韓式燒肉嗎？築間餐飲集全新韓國燒肉品牌「紫木槿」，預計首店於12月24日攻佔台中公益路。店內將提供穀飼牛舌、牛小排、元祖菜包肉、炸物等組合套餐。為慶祝新店開幕，12月24日將限時享5折優惠 。
新推出的「紫木槿」以米白色色調為主，店內採兩層樓規劃，共計提供140席座位，營業時間自11點自凌晨2點 。餐點部分，則是採套餐模式，雙人價位1,780～3,680元不等。1,780元的日即套餐，內含有水刺小膳、韓鍋、炸物、膳食、海鮮、飲料、甜點等品項；3,680元的「夢幻無窮套餐」，餐點內容包含穀飼牛舌、牛小排、京畿肋眼牛排，以及極上A5和牛。套餐中的水刺小膳「元祖菜包肉組合」，也還原道地吃法，帶來置身韓國的享受。另外，所有套餐皆可加購升級「江原道雪蟹膏烘蛋」，將烘蛋搭上江原道雪蟹膏，兼具味蕾與視覺享受。甜點部分，則包含「弘大彩虹冰」、「草莓奶油煎餅」等四種選項。
為慶祝新店開幕，凡於12月24日現場用餐，即可享5折優惠。除此之外，築間燒肉酒場也將於明年第一季於紫木槿隔壁店面開幕，提供更多的餐飲選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言