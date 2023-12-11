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就是要放閃！ORIS全新「雷射」表 自帶閃耀不求人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一但購入ProPilot X Calibre 400 Laser後，完成官網註冊便可獲總計10年的超長保固，令人心安。圖／ORIS提供
一但購入ProPilot X Calibre 400 Laser後，完成官網註冊便可獲總計10年的超長保固，令人心安。圖／ORIS提供

每個人都想要收到關心、感覺到被欣賞、展現存在感。相較於戴上手的手表，「面盤」就像人的五官、也像全身穿搭，值得閃耀造型、大方「放閃」。瑞士獨立品牌ORIS日前在第六屆杜拜鐘表上推出新品：ProPilot X Calibre 400系列雷射面盤腕表，長效、精準、閃耀，散發俐落活力。

色彩的產生通常仰賴於顏料，但ProPilot X Calibre 400 Laser的面盤中卻未使用任何顏料，卻散發神秘莫測、宛如蛋白石「遊彩現象」或珍珠母貝的變化光澤，關鍵就在於品牌和瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）相關的研究實驗室一同合作：運用仿生學原理，透過兩次雷射改變二級鈦材質的面盤，既反射特定光譜、也創造了獨一無二的虹彩視覺。

39毫米的五級鈦金屬表殼中，乘載了ORIS的驕傲：Calibre 400自動上鍊機芯，因此動力儲存長達五日、120小時，機芯並具有COSC公差範圍內、每日負3至正5秒的高精準度，以及高抗磁的表現。好消息是：只要購買後再於ORIS官方網站註冊MyOris會員與腕表資料後，可將原本兩年的保固額外延長8年，獲得總計10年的超長保固。

輕快但堅固的五級鈦金屬表殼與鏈帶、優異的機械機芯、獨特的雷射面盤，關於一只優秀機械表的標準？都在ProPilot X Calibre 400系列雷射面盤腕表身上，閃耀集合了。

ProPilot X Calibre 400 Laser，五級鈦金屬、39毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、停秒功能、五日動力儲存，17萬元。圖／ORIS提供
ProPilot X Calibre 400 Laser，五級鈦金屬、39毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、停秒功能、五日動力儲存，17萬元。圖／ORIS提供
透過兩次雷射工序淬鍊而成的面盤，可反射特定光譜、也創造獨一無二的虹彩質感。圖／ORIS提供
透過兩次雷射工序淬鍊而成的面盤，可反射特定光譜、也創造獨一無二的虹彩質感。圖／ORIS提供
透明的藍寶石水晶底蓋內，可欣賞機芯的運作和打磨修飾細節。圖／ORIS提供
透明的藍寶石水晶底蓋內，可欣賞機芯的運作和打磨修飾細節。圖／ORIS提供
ProPilot X Calibre 400 Laser的面盤是和瑞士蘇黎世聯邦理工學院相關的研究實驗室合作，創造出科技感、獨特的閃耀視覺。圖／ORIS提供
ProPilot X Calibre 400 Laser的面盤是和瑞士蘇黎世聯邦理工學院相關的研究實驗室合作，創造出科技感、獨特的閃耀視覺。圖／ORIS提供

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