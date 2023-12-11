就是要放閃！ORIS全新「雷射」表 自帶閃耀不求人

每個人都想要收到關心、感覺到被欣賞、展現存在感。相較於戴上手的手表，「面盤」就像人的五官、也像全身穿搭，值得閃耀造型、大方「放閃」。瑞士獨立品牌ORIS日前在第六屆杜拜鐘表上推出新品：ProPilot X Calibre 400系列雷射面盤腕表，長效、精準、閃耀，散發俐落活力。

色彩的產生通常仰賴於顏料，但ProPilot X Calibre 400 Laser的面盤中卻未使用任何顏料，卻散發神秘莫測、宛如蛋白石「遊彩現象」或珍珠母貝的變化光澤，關鍵就在於品牌和瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）相關的研究實驗室一同合作：運用仿生學原理，透過兩次雷射改變二級鈦材質的面盤，既反射特定光譜、也創造了獨一無二的虹彩視覺。

39毫米的五級鈦金屬表殼中，乘載了ORIS的驕傲：Calibre 400自動上鍊機芯，因此動力儲存長達五日、120小時，機芯並具有COSC公差範圍內、每日負3至正5秒的高精準度，以及高抗磁的表現。好消息是：只要購買後再於ORIS官方網站註冊MyOris會員與腕表資料後，可將原本兩年的保固額外延長8年，獲得總計10年的超長保固。