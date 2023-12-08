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看星座挑禮物落伍了！用MBTI人格類型挑出適合的耶誕禮

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
澳洲GLASSHOUSE 聖誕節前夕夜-車用擴香。圖／HOLA提供
澳洲GLASSHOUSE 聖誕節前夕夜-車用擴香。圖／HOLA提供

年終將至，許多人都有各種送禮或是交換禮物的需求，但到底要怎麼送禮送到心坎裡呢？以往有很多人會看星座來送禮，但今年最流行是從「MBTI人格測驗（Myers-Briggs Type Indicator）」來送禮物，才能真正送進心裡。

HOLA今年就從MBTI人格測驗中，以外向（E）/內向（I）、感覺（S）/直覺（N）、思考（T）/情感（F）、判斷（J）/感知（P）四大項度及八種傾向，區分為16型人格，其中可以四大項度區分為四大性格類型，推薦大家可以從中來挑選禮物。

「感覺思考型」比較喜歡邏輯與實用性，收到禮物會希望可以實用，或是為什麼適合，因此不適合太浪漫的物品，譬如HOLA就推薦NOSSE Svelte及NOSSE Smooth系列，為葡萄牙手工製作上釉，餐具類的小物就堪稱實用度很高。

「直覺思考型」比較喜歡跟自己對話，因此送禮是適合讓他們能舒服的在自己的空間，HOLA推薦「澳洲GLASSHOUSE 聖誕節前夕夜-車用擴香」，就可以提升車內質感，質感滿分，還能讓自己的私密空間與時間中，很舒適度過。

「感覺情感型」則是重視情感與情緒，希望創造出溫馨與和諧的場景，可以邀請朋友一起到HOLA帶回專屬聖誕樹，還可以從超過50款風格飾品中挑選喜歡的吊飾、燈串、緞帶等，與好友們一同佈置。

「直覺情感型」喜歡創意巧思，能夠沈浸體驗生活，也希望從生活中找到更創意靈感，推薦DURANCE朵昂思 7天倒數日曆禮盒，每天都能開出不同香氣的香氛蠟燭、香水、沐浴用品或護手霜，每天都是一次全新的體驗。

最懂台灣人的家居品牌HOLA和樂家居貼心準備送禮攻略，從「MBTI人格測驗」推出4大送禮指南。圖／HOLA提供
最懂台灣人的家居品牌HOLA和樂家居貼心準備送禮攻略，從「MBTI人格測驗」推出4大送禮指南。圖／HOLA提供
最懂台灣人的家居品牌HOLA和樂家居貼心準備送禮攻略，從「MBTI人格測驗」推出4大送禮指南。圖／HOLA提供
最懂台灣人的家居品牌HOLA和樂家居貼心準備送禮攻略，從「MBTI人格測驗」推出4大送禮指南。圖／HOLA提供
HOLA 「NOSSE Svelte及NOSSE Smooth系列」。圖／HOLA提供
HOLA 「NOSSE Svelte及NOSSE Smooth系列」。圖／HOLA提供
HOLA 「NOSSE Svelte及NOSSE Smooth系列」。圖／HOLA提供
HOLA 「NOSSE Svelte及NOSSE Smooth系列」。圖／HOLA提供
最懂台灣人的家居品牌HOLA和樂家居貼心準備送禮攻略，從「MBTI人格測驗」推出4大送禮指南。圖／HOLA提供
最懂台灣人的家居品牌HOLA和樂家居貼心準備送禮攻略，從「MBTI人格測驗」推出4大送禮指南。圖／HOLA提供
邀請朋友一起到HOLA，共創專屬聖誕樹。圖／HOLA提供
邀請朋友一起到HOLA，共創專屬聖誕樹。圖／HOLA提供
最懂台灣人的家居品牌HOLA和樂家居貼心準備送禮攻略，從「MBTI人格測驗」推出4大送禮指南。圖／HOLA提供
最懂台灣人的家居品牌HOLA和樂家居貼心準備送禮攻略，從「MBTI人格測驗」推出4大送禮指南。圖／HOLA提供

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