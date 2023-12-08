看星座挑禮物落伍了！用MBTI人格類型挑出適合的耶誕禮

年終將至，許多人都有各種送禮或是交換禮物的需求，但到底要怎麼送禮送到心坎裡呢？以往有很多人會看星座來送禮，但今年最流行是從「MBTI人格測驗（Myers-Briggs Type Indicator）」來送禮物，才能真正送進心裡。

HOLA今年就從MBTI人格測驗中，以外向（E）/內向（I）、感覺（S）/直覺（N）、思考（T）/情感（F）、判斷（J）/感知（P）四大項度及八種傾向，區分為16型人格，其中可以四大項度區分為四大性格類型，推薦大家可以從中來挑選禮物。

「感覺思考型」比較喜歡邏輯與實用性，收到禮物會希望可以實用，或是為什麼適合，因此不適合太浪漫的物品，譬如HOLA就推薦NOSSE Svelte及NOSSE Smooth系列，為葡萄牙手工製作上釉，餐具類的小物就堪稱實用度很高。

「直覺思考型」比較喜歡跟自己對話，因此送禮是適合讓他們能舒服的在自己的空間，HOLA推薦「澳洲GLASSHOUSE 聖誕節前夕夜-車用擴香」，就可以提升車內質感，質感滿分，還能讓自己的私密空間與時間中，很舒適度過。

「感覺情感型」則是重視情感與情緒，希望創造出溫馨與和諧的場景，可以邀請朋友一起到HOLA帶回專屬聖誕樹，還可以從超過50款風格飾品中挑選喜歡的吊飾、燈串、緞帶等，與好友們一同佈置。