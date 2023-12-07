蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」倒數！參加「金多蝦年度大賞」投票再抽iPhone 15

年末電商盛事「12.12狂歡生日慶」倒數5天，蝦皮購物在攜手必勝客霸氣送出「總數1,212份免費大比薩」、「每人6張全站免運券」等超強優惠助力下，成功點燃用戶的購物魂，開跑至今已吸引破200萬人次湧入活動頁，「年終大禮包」遊戲遊玩次數突破500萬人次，累計已送出200萬張必勝客比薩優惠券。為讓消費者把握雙12優惠，蝦皮購物宣布於12月11日、12月12日深夜祭出加碼優惠，晚上9點開始整點豪灑100元優惠券，於12月12日當天刷國泰世華蝦皮購物聯名卡再享最高40%蝦幣回饋。

今年蝦皮購物「金多蝦年度大賞」跨夜直播12月11日晚上7點準時開播，由喜劇演員黃豪平擔任主持人，並邀請「BOOM！怪物星人」的溫妮、琳誼、魏嘉瑩、郁采真共襄盛舉，用戶觀看直播不僅有機會將Apple Watch Series 8、AirPods 3代、Marshall音響、必勝客小比薩、999元站上優惠券等總價破20萬元的豐富好禮帶回家，參加直播主人氣投票還能加碼再抽iPhone 15。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」除了霸氣加碼豪灑「全站100元優惠券」、「商城88折券」等眾多神券外，優惠商品陣容同樣強大，12月12日當天購買iPhone 15 Pro 128GB售價36,900元，再送保護貼；LG樂金AS651DSS0空氣清淨機寵物功能增加版現省近1萬元，加碼再送不鏽鋼湯鍋。