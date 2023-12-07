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史上最受歡迎王妃？黛安娜經濟發酵 主題拍賣受矚目

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Claire Foy飾演英女王在加冕大典上身穿之全套禮服，出現於第一季第五集，估價20,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Claire Foy飾演英女王在加冕大典上身穿之全套禮服，出現於第一季第五集，估價20,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供

威爾斯王妃黛安娜（Diana, Princess of Wales，簡稱黛妃）雖然已經過世超過25年，但她對時尚與大眾娛樂產業的影響力至今不墜。以拍賣好萊塢名人物件為主的美國朱利安拍賣行（Julien's Auctions）將於12月17日與Turner Classic Movies（簡稱TCM）呈獻名為「魅力、優雅與偉大」的拍賣（Glamour, Grace & Greatness: Classic Hollywood Auction），領銜拍品就是黛妃1981年訂婚照片中所穿的伊曼紐爾襯衫，以及她在1985訪問佛羅倫斯時穿著的晚禮服。除此之外，上拍紀念之作還包括傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）、Greta Garbo等人的經典戲服，以及法櫃奇兵、哈利波特等系列電影道具，備受粉絲期待。

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）則宣布，將於為即將於今年底畫上句點的Netflix夯劇《王冠》（The Crown）舉辦慈善拍賣，這部刻劃20世紀英國皇室內幕的《王冠》，刻畫伊麗莎白女王與戴安娜王妃兩大備受民眾關注的角色及其中互動。拍品涵蓋共六季之近450件道具、家具及戲服，其中首150件拍品將於2024年2月7日倫敦邦瀚斯現場舉槌；餘下約300件拍品，則於1月30日至2月8日透過網路拍賣。2月7日現場拍賣收益，將用作英國國立電影電視學院（NFTS）建立「左岸影業《王冠》」獎學金計劃。

戴安娜王妃1985年造訪義大利佛倫羅斯時穿著的Jacques Azagury訂製晚禮服，估價10萬美元起。圖／朱利安拍賣行提供
戴安娜王妃1985年造訪義大利佛倫羅斯時穿著的Jacques Azagury訂製晚禮服，估價10萬美元起。圖／朱利安拍賣行提供
戴安娜王妃1985年造訪義大利佛倫羅斯時穿著的Jacques Azagury訂製晚禮服，估價10萬美元起。圖／朱利安拍賣行提供
戴安娜王妃1985年造訪義大利佛倫羅斯時穿著的Jacques Azagury訂製晚禮服，估價10萬美元起。圖／朱利安拍賣行提供
Elizabeth Debicki飾演戴安娜王妃所穿之量身訂製露肩黑色雞尾酒裙(又稱「復仇之裙」)，出現於第五季第五集，估價8,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Elizabeth Debicki飾演戴安娜王妃所穿之量身訂製露肩黑色雞尾酒裙(又稱「復仇之裙」)，出現於第五季第五集，估價8,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Claire Foy飾演英女王在加冕大典上身穿之全套禮服，出現於第一季第五集，估價20,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Claire Foy飾演英女王在加冕大典上身穿之全套禮服，出現於第一季第五集，估價20,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Elizabeth Debicki飾演戴安娜王妃所穿之量身訂製露肩黑色雞尾酒裙(又稱「復仇之裙」)，出現於第五季第五集，估價8,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Elizabeth Debicki飾演戴安娜王妃所穿之量身訂製露肩黑色雞尾酒裙(又稱「復仇之裙」)，出現於第五季第五集，估價8,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
傳奇女星Greta Garbo穿著過的戲服。圖／朱利安拍賣行提供
傳奇女星Greta Garbo穿著過的戲服。圖／朱利安拍賣行提供
戴安娜王妃1981年官方訂婚照片中所穿的伊曼紐爾襯衫，估價80,000美元起。圖／朱利安拍賣行提供
戴安娜王妃1981年官方訂婚照片中所穿的伊曼紐爾襯衫，估價80,000美元起。圖／朱利安拍賣行提供
奧黛麗赫本在電影「謎中謎」（Charade）中穿著過的紀梵希（Givenchy）套裝，估價30,000美元起。圖／朱利安拍賣行提供
奧黛麗赫本在電影「謎中謎」（Charade）中穿著過的紀梵希（Givenchy）套裝，估價30,000美元起。圖／朱利安拍賣行提供
Helena Bonham-Carter飾演瑪格麗特公主時穿著的禮服，出現於第三季第九集，估價2,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Helena Bonham-Carter飾演瑪格麗特公主時穿著的禮服，出現於第三季第九集，估價2,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供

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