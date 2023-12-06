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王陽明、玖壹壹春風站台PHILIPP PLEIN旗艦店開幕 自曝互送貼身衣物展現「兄弟情」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
在PHILIPP PLEIN旗艦店開幕活動，王陽明、玖壹壹春風兩人於訪談之際，意外揭露私下會互送名牌內褲。記者王聰賢／攝影
在PHILIPP PLEIN旗艦店開幕活動，王陽明、玖壹壹春風兩人於訪談之際，意外揭露私下會互送名牌內褲。記者王聰賢／攝影

奢華品牌PHILIPP PLEIN首度進駐台灣市場，並選在微風百貨南山館打造旗艦店，開幕之際邀請了王陽明玖壹壹春風來站台。兩人於訪談之際，春風更意外揭露與王陽明私下會互送名牌內褲，更表示「他的尺寸很大」，頓時現場「基情」四射，笑翻眾人，也足見兩人的好交情。

PHILIPP PLEIN首度在台展店，創辦人也是設計師Philipp Plein原定也要參與開幕派對，不料日前卻食物中毒，只能作罷。受邀替活動站台的王陽明就表示，十多年前就有關注品牌，也覺得設計師很有態度，若是有機會碰面，除了想聊改車、手表等問題之外，更想請益經營品牌和兼顧當爸爸的心得。玖壹壹春風提到自己從前在澳門時就買過PHILIPP PLEIN的服飾，對品牌有一定認知，出席開幕活動時還笑說「想問以後來買有沒有打折」。由於王陽明、玖壹壹春風兩人私交甚篤，又逢耶誕節將至，是否會送對方禮物？春風則表示，不想讓王陽明破費，「應該會叫他送PHILIPP PLEIN內褲」，意外透露私下會互送對方內褲。至於是否知道彼此尺寸？春風先是笑說「當然！很大啦！」王陽明更在一旁補充「他的尺寸也不簡單！」讓現場頓時「基情」四射。

奢華品牌PHILIPP PLEIN首度進駐台灣市場，開幕時邀請了王陽明、玖壹壹春風來站台。記者王聰賢／攝影
奢華品牌PHILIPP PLEIN首度進駐台灣市場，開幕時邀請了王陽明、玖壹壹春風來站台。記者王聰賢／攝影

雖然設計師沒能來台，不過代理PHILIPP PLEIN的厲勝國際總經理則提到，品牌台灣首間旗艦店跟其他國家的店型不一樣，同時天花板上的六角型環繞式LED幻象螢幕，都是獨有。不過最吸引人的還是矗立於店門口的巨型水晶骷髏頭、鋪設全店的螢光萊姆綠地毯與座落中心處的六角沙發。旗艦店內位於右方的球鞋展示區，擷取自米蘭旗艦店的showroom概念，以鏡面不鏽鋼的材質與LED動畫層架呈現，呼應了整體科技未來感。

天花板上的六角型環繞式LED幻象螢幕是PHILIPP PLEIN台灣旗艦店獨有。圖／厲勝國際提供
天花板上的六角型環繞式LED幻象螢幕是PHILIPP PLEIN台灣旗艦店獨有。圖／厲勝國際提供

PHILIPP PLEIN台灣旗艦店門口有著巨型水晶骷髏頭。圖／厲勝國際提供
PHILIPP PLEIN台灣旗艦店門口有著巨型水晶骷髏頭。圖／厲勝國際提供

PHILIPP PLEIN旗艦店內位於右方的球鞋展示區，擷取自米蘭旗艦店的showroom概念，以鏡面不鏽鋼的材質與LED動畫層架呈現。圖／厲勝國際提供
PHILIPP PLEIN旗艦店內位於右方的球鞋展示區，擷取自米蘭旗艦店的showroom概念，以鏡面不鏽鋼的材質與LED動畫層架呈現。圖／厲勝國際提供

PHILIPP PLEIN直筒牛仔褲，39,690元。圖／厲勝國際提供
PHILIPP PLEIN直筒牛仔褲，39,690元。圖／厲勝國際提供

PHILIPP PLEIN ALPACA羊駝毛刺繡格紋夾克，約11萬8,350元。圖／厲勝國際提供
PHILIPP PLEIN ALPACA羊駝毛刺繡格紋夾克，約11萬8,350元。圖／厲勝國際提供

PHILIPP PLEIN Logo T恤，18,400元。圖／厲勝國際提供
PHILIPP PLEIN Logo T恤，18,400元。圖／厲勝國際提供

PHILIPP PLEIN Logo皮帶，23,870元。圖／厲勝國際提供
PHILIPP PLEIN Logo皮帶，23,870元。圖／厲勝國際提供

設計師 品牌 內褲 王陽明 玖壹壹

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