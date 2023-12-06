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好帥！寶格麗 x Gran Turismo特別版腕表與概念車曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BULGARI Aluminium Vision GT概念車。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium Vision GT概念車。圖／寶格麗提供

《Gran Turismo跑車浪漫旅》是一款始終人氣不墜的長青賽車模擬電玩遊戲。義大利知名精品品牌寶格麗（BULGARI）在吧賽隆納舉辦的2023年Gran Turismo World Series世界總決賽上，發表兩項全新創舉：融合《Gran Turismo跑車浪漫旅》的澎湃動力的BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表，以及史上首輛由腕表品牌操刀的全新超級跑車（hypercar）BULGARI Aluminium Vision GT，以全尺寸實車姿態帥氣亮相。

2023年適逢Vision GT概念車企畫十週年紀念，此計畫邀請世界頂尖車廠研發遊戲世界的夢幻概念車，也是寶格麗今年摘下紅點最佳設計大獎（Red Dot Design Best of the Best Award）的Bulgari Aluminium腕表問世25週年。

BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表，兩款不同配色的設計忠實保留原版的俐落與帥勁，搶眼黃色以1990年代傳奇義大利gran turismo跑車的儀表板為靈感，搭配輕量鋁合金表殼與鐫刻 BULGARI 字樣的黑色表圈，加上受汽車啟發的鋁合金與橡膠材質組合演繹運動美學，表冠與底蓋採用極堅固的高科技輕量鈦金屬，加上黑色DLC類鑽碳高耐磨鍍膜，並鐫刻Vision GT 10週年紀念標誌。

黃色表盤與黑色計時盤版BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表限量500只；碳灰色表盤與黃色時標版全球限量1,200只。兩款腕表搭載寶格麗表廠自家設計、研發與製作的B381計時機芯，也是Bulgari Aluminium腕表於2020年重新發表以來，首度加入測速儀設計的型號，向速度致敬。

而結合高級製錶與高性能賽車機械的BULGARI Aluminium Vision GT概念車，則是從BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表擷取靈感，幾何稜角細節讓人想起1970年代傳奇義大利gran turismo的輪廓。駕駛座艙以及輪圈的俐落曲線，呼應表殼與金屬零件外嵌的鉸接表帶；磨砂鋁合金材質與碳材質組成的車體，搭配黑色橡膠保護暴露在外的區域，色彩與材質交集碰撞，呈現鋁合金、黑色橡膠、碳灰麂皮和鮮明的黃色儀表板形成明暗對比，是寶格麗產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani 與汽車設計公司ACCAEFFE Ltd創辦人暨執行總監Fabio Filippini共同發想的成果。

BULGARI Aluminium Vision GT概念車儀表板。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium Vision GT概念車儀表板。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium x Gran Turismo 2023特別版腕表碳灰款，全球限量1,200只，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium x Gran Turismo 2023特別版腕表碳灰款，全球限量1,200只，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表黃色款，全球限量500只，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表黃色款，全球限量500只，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與《跑車浪漫旅Gran Turismo》系列製作人兼遊戲開發商Polyphony Digital總裁山內一典。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與《跑車浪漫旅Gran Turismo》系列製作人兼遊戲開發商Polyphony Digital總裁山內一典。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium Vision GT概念車。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium Vision GT概念車。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium x Gran Turismo 2023特別版腕表碳灰款，全球限量1,200只，價格店洽。圖／寶格麗提供
BULGARI Aluminium x Gran Turismo 2023特別版腕表碳灰款，全球限量1,200只，價格店洽。圖／寶格麗提供

腕表 義大利 寶格麗

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