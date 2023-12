好帥！寶格麗 x Gran Turismo特別版腕表與概念車曝光

《Gran Turismo跑車浪漫旅》是一款始終人氣不墜的長青賽車模擬電玩遊戲。義大利知名精品品牌寶格麗(BULGARI)在吧賽隆納舉辦的2023年Gran Turismo World Series世界總決賽上,發表兩項全新創舉:融合《Gran Turismo跑車浪漫旅》的澎湃動力的BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表,以及史上首輛由腕表品牌操刀的全新超級跑車(hypercar)BULGARI Aluminium Vision GT,以全尺寸實車姿態帥氣亮相。

2023年適逢Vision GT概念車企畫十週年紀念,此計畫邀請世界頂尖車廠研發遊戲世界的夢幻概念車,也是寶格麗今年摘下紅點最佳設計大獎(Red Dot Design Best of the Best Award)的Bulgari Aluminium腕表問世25週年。

BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表,兩款不同配色的設計忠實保留原版的俐落與帥勁,搶眼黃色以1990年代傳奇義大利gran turismo跑車的儀表板為靈感,搭配輕量鋁合金表殼與鐫刻 BULGARI 字樣的黑色表圈,加上受汽車啟發的鋁合金與橡膠材質組合演繹運動美學,表冠與底蓋採用極堅固的高科技輕量鈦金屬,加上黑色DLC類鑽碳高耐磨鍍膜,並鐫刻Vision GT 10週年紀念標誌。

黃色表盤與黑色計時盤版BULGARI Aluminium x Gran Turismo特別版腕表限量500只;碳灰色表盤與黃色時標版全球限量1,200只。兩款腕表搭載寶格麗表廠自家設計、研發與製作的B381計時機芯,也是Bulgari Aluminium腕表於2020年重新發表以來,首度加入測速儀設計的型號,向速度致敬。