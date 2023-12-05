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韓星愛牌首跨界GEmma吳映潔 打造聯名包款萌寵也成主角

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓星喜愛的設計師袋包品牌SAMO ONDOH首次與藝人GEmma吳映潔聯名合作。圖／SAMO ONDOH提供
韓星喜愛的設計師袋包品牌SAMO ONDOH首次與藝人GEmma吳映潔聯名合作。圖／SAMO ONDOH提供

受到Blackpink Jennie、泫雅等韓星喜愛的設計師袋包品牌SAMO ONDOH首次與藝人GEmma吳映潔聯名合作，除了帶來浮誇尺寸大包之外，還私心的把愛貓Wula的形象具體化，創造出迷你廢包，讓人看了秒被萌翻。

吳映潔在聯名包款上市記者會中提到，自從SAMO ONDOH進駐台灣之後，就成為了品牌鐵粉，還自招其中一經典款「各色都有」。而此次會合作，也是源自私下吳映潔時常使用品牌包款當作造型，品味讓韓方十分認可，因此當台灣方提出聯名合作後，SAMO ONDOH設計師立刻就答應，兩人還自此變成閨密，更以姐妹相稱。兩人還分享了這次攜手設計過程，由於吳映潔喜歡銀色與大型包包，因此SAMO ONDOH便以經典款式放大，不過對於「銀色」素材選擇，並不輕易妥協，甚至吳映潔還透露曾直言說過「好醜」來回應韓方提供的面料。而外型部分，則是符合吳映潔所說「看起來柔軟但很挺」的需求，同時還不忘以同樣輪廓與素材，打造出小包，形成「子母包」的趣味感。

因為SAMO ONDOH有著招牌兔子造型包，於是吳映潔便請求設計師把愛貓Wula的形象具體化，成為了迷你廢包與吊飾，同樣讓人愛不釋手。圖／SAMO ONDOH提供
因為SAMO ONDOH有著招牌兔子造型包，於是吳映潔便請求設計師把愛貓Wula的形象具體化，成為了迷你廢包與吊飾，同樣讓人愛不釋手。圖／SAMO ONDOH提供

另外，因為SAMO ONDOH有著招牌兔子造型包，於是吳映潔便請求設計師把愛貓Wula的形象具體化，成為了迷你廢包與吊飾，同樣讓人愛不釋手。SAMO ONDOH設計師也提到這系列僅有在台、港、澳三地銷售，即使到韓國也買不到。吳映潔特別為了聯名包款，請品牌特製了大型珍珠鍊，讓消費者可以依照搭配與場合需求來添加，並表示「這樣看起來會比較貴」。而自即日起到12月12日，SAMO ONDOH也祭聯名包款92折，指定「子母包」組合享88折，再送Wula貓吊飾與聯名專屬帆布袋，輕鬆買好買滿。

因爲此次的合作，SAMO ONDOH設計師（左）與吳映潔兩人還變成閨密。圖／SAMO ONDOH提供
因爲此次的合作，SAMO ONDOH設計師（左）與吳映潔兩人還變成閨密。圖／SAMO ONDOH提供

聯名新作Puffy Bag將GEmma吳映潔最喜愛的經典Flap Mug Bag mini無限放大成為最浮誇腋下包，可疊搭聯名系列的Flap Mug Bag mini成為子母包。圖／SAMO ONDOH提供
聯名新作Puffy Bag將GEmma吳映潔最喜愛的經典Flap Mug Bag mini無限放大成為最浮誇腋下包，可疊搭聯名系列的Flap Mug Bag mini成為子母包。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH聯名GEmma吳映潔Wula包，3,490元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH聯名GEmma吳映潔Wula包，3,490元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH聯名GEmma吳映潔Flap Mug Bag mini包，3,160元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH聯名GEmma吳映潔Flap Mug Bag mini包，3,160元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH聯名GEmma吳映潔Puffy包，4,360元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH聯名GEmma吳映潔Puffy包，4,360元。圖／SAMO ONDOH提供

設計師 品牌 BLACKPINK 泫雅

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