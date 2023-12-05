韓星愛牌首跨界GEmma吳映潔 打造聯名包款萌寵也成主角
受到Blackpink Jennie、泫雅等韓星喜愛的設計師袋包品牌SAMO ONDOH首次與藝人GEmma吳映潔聯名合作，除了帶來浮誇尺寸大包之外，還私心的把愛貓Wula的形象具體化，創造出迷你廢包，讓人看了秒被萌翻。
吳映潔在聯名包款上市記者會中提到，自從SAMO ONDOH進駐台灣之後，就成為了品牌鐵粉，還自招其中一經典款「各色都有」。而此次會合作，也是源自私下吳映潔時常使用品牌包款當作造型，品味讓韓方十分認可，因此當台灣方提出聯名合作後，SAMO ONDOH設計師立刻就答應，兩人還自此變成閨密，更以姐妹相稱。兩人還分享了這次攜手設計過程，由於吳映潔喜歡銀色與大型包包，因此SAMO ONDOH便以經典款式放大，不過對於「銀色」素材選擇，並不輕易妥協，甚至吳映潔還透露曾直言說過「好醜」來回應韓方提供的面料。而外型部分，則是符合吳映潔所說「看起來柔軟但很挺」的需求，同時還不忘以同樣輪廓與素材，打造出小包，形成「子母包」的趣味感。
另外，因為SAMO ONDOH有著招牌兔子造型包，於是吳映潔便請求設計師把愛貓Wula的形象具體化，成為了迷你廢包與吊飾，同樣讓人愛不釋手。SAMO ONDOH設計師也提到這系列僅有在台、港、澳三地銷售，即使到韓國也買不到。吳映潔特別為了聯名包款，請品牌特製了大型珍珠鍊，讓消費者可以依照搭配與場合需求來添加，並表示「這樣看起來會比較貴」。而自即日起到12月12日，SAMO ONDOH也祭聯名包款92折，指定「子母包」組合享88折，再送Wula貓吊飾與聯名專屬帆布袋，輕鬆買好買滿。
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