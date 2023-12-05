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LINE公布2023台灣用戶年度愛用功能榜 第一名竟是它

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE App 2023台灣用戶年度愛用功能排行榜，「主題自動輪播」功能奪得冠軍。圖／LINE提供
LINE App 2023台灣用戶年度愛用功能排行榜，「主題自動輪播」功能奪得冠軍。圖／LINE提供

又到了年末公布年度排行榜的時刻，LINE今日搶先公布2023台灣用戶10大愛用LINE功能，出乎意料竟是由「主題自動輪播」奪下榜首，第2名是大家玩瘋的AI生成個人檔案的功能，第3名應該會讓爸爸們呵呵笑，台灣暨全球首發的「父親節聊天室特效」一推出就擠進前3榜單！

根據LINE團隊觀察自2022年12月至2023年11月，前10名最受台灣用戶青睞的LINE功能包括，讓主題富翁自選不同主題自行設定定時輪播的「主題自動輪播」的功能；運用AI技術自動生成「AI自拍」、「AI肖像」的「個人檔案工作室」；今年首發的「父親節聊天室特效」；可選擇特定區段播放、錄製也更方便的語音訊息功能；LINE社群全新推出的「Live talk」功能；超方便找照片的「所有相簿」功能； LINE發票管家可「分享發票明細」的新功能；LINE VOOM全新剪輯功能「VOOM Camera」；錢包頁面優化4大子分頁功能，以及才剛熱騰騰推出、運用AI技術的LINE社群「訊息摘要」功能。

整體來說，本年度台灣用戶除了注重更便捷的功能以外，也很重視結合新技術的創新應用，而聊天以外的延伸服務持續推出的優化功能，也讓許多用戶有感。

LINE 父親節 社群

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