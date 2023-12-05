耶誕驚喜！新光三越信義新天地 全台首發品牌接連報到

以新光三越台北信義新天地為首的信義商圈又多了多家重磅話題品牌進駐，讓今年耶誕跨年季充滿新鮮感、值得期待。

自今年10月宣布以來，全台寶可夢迷都在期待的台灣首家寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」，將於本周五12月8日於新光三越台北信義新天地A11 3樓正式開幕，粉絲們將可親眼看到寶可夢為台灣特別發想一系列以「台灣夜市」及「水果」為設計的各式周邊。現場將有台灣限定開幕紀念商品、各式寶可夢公仔一字排開讓人直呼可愛，除了各種寶可夢周邊、卡牌，還有寶可夢對戰中心。

緊接著新光三越A9的Tiffany & Co.專賣店擴大至一、二樓，外牆也特別換上新裝，由英國知名藝術家Damien Hirst創作的藍天、大樹與繽紛花卉圖騰，二樓目前除了珠寶外，還有最大話題「Blue Box Café Taipei」進駐，且主打是延續Blue Box Café紐約旗艦店改裝升級店型的亞洲首店，但Blue Box Café目前尚未開放，可望於耶誕前開幕。

此外，位於新光三越A8一樓、台灣首家「Bacha Coffee」，也可望在耶誕前開幕。但也有不用等待，現在即可買到的話題店，法國精品甜點「PIERRE HERMÉ」即日起至12月25日於新光三越A11 1樓開設快閃店，台灣快閃店帶來經典自創口味「Ispahan玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」，還有馬卡龍限定禮盒，多種口味可依照喜好挑選，季節限量包裝，特別適合耶誕季送禮。

另外，日本人氣手感奶油甜點「Butters」也在A11 1樓首度亮相，即日起至12月18日快閃登場，這回共販售三大特色商品，其中招牌奶油蛋糕「Craft Butter Cake」在布列塔尼餅與費南雪兩個不同口感的基底間，夾入牛奶糖，以三層夾心的形式烘烤而成，充滿奶香的口感卻輕盈不膩。其中每年只有在日本當地的情人節期間販售的限定款「巧克力手感奶油蛋糕」現在也能在A11吃到了，日本限定外盒包裝也原汁原味的來台呈現。

統一時代百貨「愛Sharing」今年共規畫13個耶誕打卡景點，自點燈以來帶動全館人潮成長2成，為延續活動熱潮，12月7日起至元旦推出全館指定滿3000送300，持icash支付滿6000再送400。活動期間每周日使用OPEN錢包支付單筆滿1000元以上，享10% OP點數回饋，合計回饋達20%。

SOGO台北店12月7日起推出「Xmas Sale 7折起」，12月7日至12月20日可線上兌換耶誕購物金，凡SOGO APP會員於線上扣200點，即可兌換「100元耶誕電子購物金」一張(台北三館共限量3萬張，換完為止)。敦化館還有Xmas特別回饋，12月15日至12月18日全館單日消費滿1萬元送500元電子抵用券，讓消費者把握年末最後優惠，為自己或親愛的家人朋友挑選禮物。