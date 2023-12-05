快訊

籃球／又出事！前國手許智超帶兵UBA 被控3度外遇還找人毆打兒子

影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

充滿北歐文青風！L:A BRUKET亞洲首間旗艦店登陸台北

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
L:a Bruket於台北，開設全亞洲首間旗艦街邊店，導入道地瑞典風格。圖／L:a Bruket提供
L:a Bruket於台北，開設全亞洲首間旗艦街邊店，導入道地瑞典風格。圖／L:a Bruket提供

近年文青風格的保養品牌受到矚目，來自北歐的L:a Bruket，有著來自瑞典西岸海岸Spa文化、自然風土等啟發，也受到不少人喜愛。而L:a Bruket也將亞洲首間旗艦店，也是街邊店，宣布在台北松菸周遭巷弄中開設，打造出結合都會生活與自然環境的新風貌。

L:a Bruket的產品，透過創新配方，將源自海洋、陸地、森林的關鍵原料與尖端生物科技結合，體現「創新應源於自然」的理念。

台北旗艦店中，結合尊崇自然的文化內蘊，有著道地的斯堪地那維亞風格與素材，大面積的曲面木櫃採用彎曲合板工法，也規畫出休息座位區，中央的曲線造型展示台，表面烤漆為「瑞典藍」ljust mellanblå，以廣為人知的瑞典代表色彩揭示品牌的誕生地。另外也與瑞典藝術家Jenny Nordberg合作，為台北旗艦店訂製創作的鏡面作品。

為慶祝亞洲首間旗艦店，推出3款保養新品，L:a Bruket希望採用友善肌膚的保養配方，協助肌膚的菌叢生態達到「微生態平衡」，恢復肌膚的自然力量，此次推出通過COSMOS認證的2款面膜以及1款草本配方的臉部去角質，在L:a Bruket台北旗艦店獨家首賣。

L:a Bruket於台北，開設全亞洲首間旗艦街邊店，導入道地瑞典風格。圖／L:a Bruket提供
L:a Bruket於台北，開設全亞洲首間旗艦街邊店，導入道地瑞典風格。圖／L:a Bruket提供
L:a Bruket於台北，開設全亞洲首間旗艦街邊店。圖／L:a Bruket提供
L:a Bruket於台北，開設全亞洲首間旗艦街邊店。圖／L:a Bruket提供
L:a Bruket於台北，開設全亞洲首間旗艦街邊店。圖／L:a Bruket提供
L:a Bruket於台北，開設全亞洲首間旗艦街邊店。圖／L:a Bruket提供
L:a Bruket推出三款臉部新品。圖／L:a Bruket提供
L:a Bruket推出三款臉部新品。圖／L:a Bruket提供

瑞典

延伸閱讀

流落瑞典逾百年南排灣古文物 台瑞為文物返鄉展跨出一大步

馬斯克不爽瑞典郵政不遞送特斯拉車牌 最終法院臨時裁決「車牌可自取」

相關新聞

亞洲第一Tiffany Blue Box Café登台！時間地點確定了

傳奇女星奧黛麗赫本的經典影視傑作，把在紐約珠寶店享用早餐變成一件永恆時尚的事。如今，在眾所期待之下，蒂芙尼（Tiffan...

史上最強書！「原子習慣」連四年拿下博客來暢銷書冠軍

博客來今日公布2023年度閱讀報告與四大閱讀暢銷榜。《原子習慣》連續4年稱霸閱讀總榜，亦是5年來最賣座的一本書。《蛤蟆先...

充滿北歐文青風！L:A BRUKET亞洲首間旗艦店登陸台北

近年文青風格的保養品牌受到矚目，來自北歐的L:a Bruket，有著來自瑞典西岸海岸Spa文化、自然風土等啟發，也受到不...

力與美的雙重演繹 勞力士「日內瓦國際馬術節」周末登場

在所有體育競賽中，馬術活動兼具了優雅與活力的雙重可能。勞力士宣布將在本周末與「日內瓦國際馬術節」合作，在為期五日的賽事中...

YOASOBI搶先開箱台北寶可夢中心 台灣限定周邊曝光

讓寶可夢粉絲期待已久的台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」將於本周五12月8日於新光三越台北...

影／台中雪梨60組評鑑激戰 黃正杰摘下「雪梨王」

台中市農業局今在陽明大樓舉辦「台中市優質雪梨果品評鑑」，共60組農友報名參賽，評審數度來回試口味，一度陷入激戰，最後由和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。