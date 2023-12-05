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充滿北歐文青風！L:A BRUKET亞洲首間旗艦店登陸台北
近年文青風格的保養品牌受到矚目，來自北歐的L:a Bruket，有著來自瑞典西岸海岸Spa文化、自然風土等啟發，也受到不少人喜愛。而L:a Bruket也將亞洲首間旗艦店，也是街邊店，宣布在台北松菸周遭巷弄中開設，打造出結合都會生活與自然環境的新風貌。
L:a Bruket的產品，透過創新配方，將源自海洋、陸地、森林的關鍵原料與尖端生物科技結合，體現「創新應源於自然」的理念。
台北旗艦店中，結合尊崇自然的文化內蘊，有著道地的斯堪地那維亞風格與素材，大面積的曲面木櫃採用彎曲合板工法，也規畫出休息座位區，中央的曲線造型展示台，表面烤漆為「瑞典藍」ljust mellanblå，以廣為人知的瑞典代表色彩揭示品牌的誕生地。另外也與瑞典藝術家Jenny Nordberg合作，為台北旗艦店訂製創作的鏡面作品。
為慶祝亞洲首間旗艦店，推出3款保養新品，L:a Bruket希望採用友善肌膚的保養配方，協助肌膚的菌叢生態達到「微生態平衡」，恢復肌膚的自然力量，此次推出通過COSMOS認證的2款面膜以及1款草本配方的臉部去角質，在L:a Bruket台北旗艦店獨家首賣。
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