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五條悟、虎杖悠仁來了！ 藏壽司「咒術迴戰扭蛋」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司本季攜手人氣動漫「咒術迴戰」，推出19款咒術迴戰聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司本季攜手人氣動漫「咒術迴戰」，推出19款咒術迴戰聯名扭蛋。圖／藏壽司提供

粉絲們準備好了嗎？「藏壽司」本季攜手人氣動漫「咒術迴戰」，推出19款咒術迴戰聯名扭蛋，包括軟膠吊飾、徽章、紙膠帶，等著粉絲們前來蒐集。另外還有多款冬季限定的品項登場。

12月8日至1月7日期間，藏壽司限時推出咒術迴戰聯名扭蛋，集結虎杖悠仁、五條悟、夏油傑等角色，打造19款不同品項。其中包含5款原創軟膠吊飾，包含有虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇以及七海建人等5名角色，手上並搭配不同的藏壽司餐點。另外還有10款原創徽章，動畫中的反派夏油傑及真人也收錄其中。同時還有4款原創紙膠帶，以不同的風格呈現咒術迴戰中的主要角色。

藏壽司本季也推出5款「冬鮮時選」限定品項，包含有「特製胡麻醬豬」、「香蔥熟成鮪魚」、「炙烤嚴選一本星鰻」、「軟殼蟹天婦羅海苔捲」以及「醬油漬鮭魚卵軍艦」，自12月12日起開始供應。

軟膠吊飾包含有虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇以及七海建人等角色。圖／藏壽司提供
軟膠吊飾包含有虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇以及七海建人等角色。圖／藏壽司提供
藏壽司推出5款「冬鮮時選」品項。圖／藏壽司提供
藏壽司推出5款「冬鮮時選」品項。圖／藏壽司提供
扭蛋包括4款咒術迴戰原創紙膠帶。圖／藏壽司提供
扭蛋包括4款咒術迴戰原創紙膠帶。圖／藏壽司提供
咒術迴戰聯名扭蛋中，包括有5款軟膠吊飾。圖／藏壽司提供
咒術迴戰聯名扭蛋中，包括有5款軟膠吊飾。圖／藏壽司提供

咒術迴戰 藏壽司

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