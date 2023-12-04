五條悟、虎杖悠仁來了！ 藏壽司「咒術迴戰扭蛋」登場

粉絲們準備好了嗎？「藏壽司」本季攜手人氣動漫「咒術迴戰」，推出19款咒術迴戰聯名扭蛋，包括軟膠吊飾、徽章、紙膠帶，等著粉絲們前來蒐集。另外還有多款冬季限定的品項登場。

12月8日至1月7日期間，藏壽司限時推出咒術迴戰聯名扭蛋，集結虎杖悠仁、五條悟、夏油傑等角色，打造19款不同品項。其中包含5款原創軟膠吊飾，包含有虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇以及七海建人等5名角色，手上並搭配不同的藏壽司餐點。另外還有10款原創徽章，動畫中的反派夏油傑及真人也收錄其中。同時還有4款原創紙膠帶，以不同的風格呈現咒術迴戰中的主要角色。