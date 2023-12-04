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搶攻團購市場 將來銀行攜手GOMAJI推出6%回饋

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

為了搶攻團購市場，將來銀行宣布，攜手知名的團購電商Gomaji推最高6%的回饋，另外放送新戶最高近1100元優惠，來布建「團購生態系」。

純網銀將來銀行是由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等股東合資籌建，將來銀行表示，這次攜手合作Gomaji，也代表「將來生態系」進一步擴大到團購領域，客戶將享有更多元的使用場景及優惠。

也因此，將來銀行把Gomaji app消費也納入6％高回饋範圍，另外還包括原本就有的「美食通路」、「網購通路」也有繼續提供最高6%的回饋優惠，另外也放送每月線上跨行轉帳66次免手續費、ATM跨行提款6次及ATM存款1次免手續費等優惠來固樁客群。

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