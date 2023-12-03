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500趴2023／史上最強陣容！第四屆「500趴」三天湧破13萬人次

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「500趴2023」3天總計湧破13萬人次到場。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴2023」3天總計湧破13萬人次到場。圖／500輯攝影團隊提供

質感青年刊物「500輯」所主辦的全台最大質感市集「500趴2023」，今年端出史上最強出攤陣容，連續3天在台北101水舞廣場接力開趴。今天活動進入最後一天，下午迎來難得的好天氣，吸引大量民眾湧入。不但由國際名廚江振誠領軍的RAW團隊為「500趴」獨家打造的「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合迅速完售；來自台南的「糯夫米糕」，也剛過中午就賣光光。最後在甫於台北小巨蛋開唱的人氣歌手韋禮安壓軸登場的嗨唱聲中，活動順利圓滿落幕，總計3天現場湧破13萬人次。

名廚江振誠今年為「500趴」帶來青森風味料理。圖／500輯攝影團隊提供
名廚江振誠今年為「500趴」帶來青森風味料理。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴2023」帶來高品質音樂美食饗宴。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴2023」帶來高品質音樂美食饗宴。圖／500輯攝影團隊提供

「500趴2023」進入最後一天，早上不到9點就有男團U:NUS的粉絲，從前一晚午夜12點就前來排隊等候入場，在現場排起長長人龍。早上9點不到，RAW的粉絲也排起長龍，搶得頭香的粉絲表示：「我連續4年都來，因為RAW每年的餐點都很超值，不來不行。」

RAW團隊為「500趴」獨家打造的「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合。圖／500輯攝影團隊提供
RAW團隊為「500趴」獨家打造的「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴2023」嗨翻信義區。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴2023」嗨翻信義區。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴2023」3天總計湧破13萬人次到場。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴2023」3天總計湧破13萬人次到場。圖／500輯攝影團隊提供

亞洲最佳主廚陳嵐舒與「週末炸雞俱樂部」雙主廚Jeek與Chester跨界攜手的「500怪怪雞」，以及「gubami Social」人氣菜色「松露臭豆腐蝦多士」，也是現場搶手餐點；兩者組合而成的加大份量「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」，更是每天都不夠賣。陳嵐舒也在下午親自來到現場，許下「明年再見」的承諾：「『gubami Social 』是創意的台法餐酒館，來到活力滿滿的『500趴』，獻出『500盤』獲獎菜品及跨界炸雞，希望更貼近年輕族群，讓每位客人都能品嚐到我們的用心而感動，期待明年『500趴』再次與大家見面。」

亞洲最佳主廚陳嵐舒（前排）與「gubami Social」團隊首度出攤500趴。圖／500輯攝影團隊提供
亞洲最佳主廚陳嵐舒（前排）與「gubami Social」團隊首度出攤500趴。圖／500輯攝影團隊提供
亞洲最佳主廚陳嵐舒與「週末炸雞俱樂部」雙主廚Jeek與Chester跨界攜手的「500怪怪雞」，以及「gubami Social」人氣菜色「松露臭豆腐蝦多士」，是現場搶手餐點。圖／500輯攝影團隊提供
亞洲最佳主廚陳嵐舒與「週末炸雞俱樂部」雙主廚Jeek與Chester跨界攜手的「500怪怪雞」，以及「gubami Social」人氣菜色「松露臭豆腐蝦多士」，是現場搶手餐點。圖／500輯攝影團隊提供

此外，首次出攤的台中最美餐廳「飛花落院」，也是全場人氣王。「淺草脆麵明蝦堡」與「鹹豬肉茶泡飯」組合原訂3天供應1000份，後來在民眾的熱情下不斷追加，最終共賣出1500份。「飛花落院」主理人魏幸怡表示，來到市集出攤，正是期待透過這樣面對面的互動與交流，讓更多的朋友有機會認識「飛花落院」這個品牌，「這次遇到好多來過『飛花落院』的老朋友，也有第一次跟我們接觸的新朋友，真的非常開心。」

「飛花落院」主理人魏幸怡（右四）與團隊。圖／500輯攝影團隊提供
「飛花落院」主理人魏幸怡（右四）與團隊。圖／500輯攝影團隊提供
「飛花落院」的「淺草脆麵明蝦堡」。圖／500輯攝影團隊提供
「飛花落院」的「淺草脆麵明蝦堡」。圖／500輯攝影團隊提供

首度來到「500趴」的最難訂私廚「鄒記食舖」，也是許多現場民眾一入場就直奔攤位搶購的目標所在。原訂每天限量供應200份的「薺菜蒸餃」，每天都在下午五點以前全部完售。「鄒記食舖」創辦人周小琴昨天特別來到現場與民眾互動：「很難得有機會來到『500趴』，謝謝大家支持。」

「鄒記食鋪」帶來方便在市集享用的「薺菜蒸餃」（右）與「牛奶銀耳湯」。圖／500輯攝影團隊提供
「鄒記食鋪」帶來方便在市集享用的「薺菜蒸餃」（右）與「牛奶銀耳湯」。圖／500輯攝影團隊提供

屢獲《米其林指南》一星與綠星肯定的「山海樓」，也是現場民眾的追星焦點。不但2天之內售出1000份精緻版台灣庶民小吃「大腸包小腸」，行政主廚蔡瑞郎更與民眾大玩擲骰子、比大小，贏了還能玩戳戳樂，中獎機率100%，讓粉絲開心抱獎回家。

「山海樓」今年不但將腳踏車、彈珠台原汁原味搬到現場，更由行政主廚蔡瑞郎親自坐鎮，迎接粉絲到來。圖／500輯攝影團隊提供
「山海樓」今年不但將腳踏車、彈珠台原汁原味搬到現場，更由行政主廚蔡瑞郎親自坐鎮，迎接粉絲到來。圖／500輯攝影團隊提供

來自嘉義的「林聰明沙鍋魚頭」，端出新鮮直送的龍蝦所製作的「聰明砂鍋龍蝦」驚艷全場，3天共賣出300份。「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧表示，這次北上出攤，遇到好多過去採購過冷凍商品的粉絲前來相認，令她備感溫馨，「許多民眾現吃我們的砂鍋菜還不夠，還另外現場外帶冷凍商品回家。」

「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧。圖／500輯攝影團隊提供
「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧。圖／500輯攝影團隊提供
「林聰明沙鍋魚頭」的「聰明砂鍋龍蝦」驚艷全場。圖／500輯攝影團隊提供
「林聰明沙鍋魚頭」的「聰明砂鍋龍蝦」驚艷全場。圖／500輯攝影團隊提供

兩家星級飯店也是饕客關注焦點，台北晶華酒店與北海道名店「奧芝商店」共同推出「北歐挪威鮮鮭湯咖哩」與「美國牛肉漢堡湯咖哩」；前者成為現場小朋友的最愛，後者是大人味的選擇。台北君悅酒店的現場推出「500趴」限定販售的2.0升級版絕美「珠寶九宮格」，今天限量20份，才剛過中午，就銷售一空。此外，「紅燒牛腱涼麵」、超擬真「紅絲絨牛排甜點盒」，也是現場人氣餐點。

台北晶華酒店帶來的湯咖哩。圖／500輯攝影團隊提供
台北晶華酒店帶來的湯咖哩。圖／500輯攝影團隊提供
台北君悅酒店團隊連續3年鼎力支持「500趴」熱力出攤。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅酒店團隊連續3年鼎力支持「500趴」熱力出攤。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅超熱銷的九宮格與牛排甜點。圖／500輯攝影團隊提供
台北君悅超熱銷的九宮格與牛排甜點。圖／500輯攝影團隊提供

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

粉絲 酒店 台北101

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