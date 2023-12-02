500趴2023／鴨賞可頌、可愛系甜甜圈 鹹甜美味一次品嚐

今年邁入第四屆、台灣最具質感度和潮流性的戶外派對「500趴」，於12/1、12/2、12/3三天在台北101水舞廣場熱鬧展開，除了有25組音樂人為歌迷帶來最享受的Live現場，現場話題台灣風格餐飲齊聚，MyCROissant by Guillaume吉可頌‧丹麥專賣店、ChubbyDoo甜甜圈專賣點，特別帶來為500趴特製的限定菜單，鹹、甜選擇都有，只有在500趴才吃得到。

MyCROissant by Guillaume吉可頌‧丹麥專賣店呼應2023年500趴主題「翻轉日常、質感共創」，行政主廚吉雍佩登（Guillaume Pédron）這位台灣女婿特別為500趴特製「涮嘴鴨賞可頌」這款中西融合的美味，另外還有銷魂泡菜牛可頌、草莓水果卡士達可頌市集限定款，分別滿足鹹、甜口味的愛好者。除此之外，還有吉可頌的招牌可頌、國王派與柚香可頌、療癒系肉桂捲組合。

MyCROissant by Guillaume吉可頌‧丹麥專賣店為2023年500趴主題，特製「涮嘴鴨賞可頌」。圖／500輯攝影團隊 Chubby Doo甜甜圈專賣店帶來兩款500趴限定款「聖誕草莓奶霜」與「和牛可樂餅」。圖／500輯攝影團隊

成立於2022年的「Chubby Doo甜甜圈專賣店」，主打義式甜甜圈與獨特的內餡醬料，以各式可愛高顏值甜甜圈著名，挑戰各種內餡與外觀創意。這回帶來兩款500趴限定款「聖誕草莓奶霜」與「和牛可樂餅」，以聖誕老人為造型的「聖誕草莓奶霜」因造型可愛又應景，特別受市集民眾歡迎，排隊人潮熱絡。Chubby Doo在忙碌時刻抽出時間受訪，「做的速度快跟不上賣的速度」。他們今早8點就提前到場發酵麵糰、塑型、炸、灌餡等一連串作業程序，每天備份300份，開賣3個多小時已賣出約150顆，當中「聖誕草莓奶霜」就達百顆。

來自桃園的高顏值Chubby Doo甜甜圈專賣店出攤500趴。圖／500輯攝影團隊 MyCROissant by Guillaume吉可頌‧丹麥專賣店出攤500趴。圖／500輯攝影團隊

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023