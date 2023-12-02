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500趴2023/週末炸雞鞋盒搶手 采采食茶可朗芙熱賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「CHA CHA THÉ CUISINE」帶來人氣餐點「柑橘龍蝦可朗芙」（後排左）與餐廳招牌菜之一「蔥燒海參飯」。圖／500輯攝影團隊提供
「CHA CHA THÉ CUISINE」帶來人氣餐點「柑橘龍蝦可朗芙」（後排左）與餐廳招牌菜之一「蔥燒海參飯」。圖／500輯攝影團隊提供

全台最「Fine」的大型質感市集「500趴2023」，這次迎來亞洲最佳女主廚陳嵐舒與「週末炸雞俱樂部」雙主廚Jeek與Chester跨界攜手，首度出攤「500趴」。現場由Jeek、同時也是廚師部落客「吉克廚男」親自掌勺，爲粉絲送上熱騰騰的現炸「500怪怪雞」，以及「gubami Social」人氣菜色「松露臭豆腐蝦多士」。

這次的「500怪怪雞」與「松露臭豆腐蝦多士」以「必Buy嚐鮮盒」與加大份量的「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」，兩種形式供應。Jeek表示，鞋盒設計理念源起於疫情期間的外帶餐盒，也藉由翻玩鞋盒設計，讓「鞋盒裡的炸雞」引領餐飲新潮流。Jeek分享：「在疫情期間我們的外帶鞋盒前後賣出1000盒，的確協助我們度過難關。」

「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」每天限量供應99盒，首日在3小時內銷售一空；第二天也在數小時內銷售近半，建議粉絲及早來到現場，享受鞋盒裡的好滋味。

由「采采食茶」延伸出的法式Fine Dining餐廳「CHA CHA THÉ CUISINE」，也首次出攤，推出以龍蝦麵為發想概念的人氣餐點「柑橘龍蝦可朗芙」。抽取龍蝦麵當中的風味元素，搭配融合濃郁香酥可頌與現代奢華鬆餅，重新組合成可單手握取、適合在市集中享用的可朗芙樣貌。

餐廳招牌菜之一的「蔥燒海參飯」也有粉絲擁護，以經典小吃「滷肉飯」為發想，以海參代替滷肉飯裡豬肉呈現的膠質感，搭配大量高湯、青蔥和台南的醬油慢燉，呈現海參與蔥燒的濃郁香氣，在冷涼天候下格外暖心。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

法式Fine Dining餐廳「CHA CHA THÉ CUISINE」首度出攤。圖／500輯攝影團隊提供
法式Fine Dining餐廳「CHA CHA THÉ CUISINE」首度出攤。圖／500輯攝影團隊提供
「週末炸雞俱樂部」主廚Jeek，親自來到「500趴」坐鎮，獻上加大份量「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」。記者高婉珮／攝影
「週末炸雞俱樂部」主廚Jeek，親自來到「500趴」坐鎮，獻上加大份量「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」。記者高婉珮／攝影
「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」內含加大份量的「500怪怪雞」（左）與「松露臭豆腐蝦多士」。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」內含加大份量的「500怪怪雞」（左）與「松露臭豆腐蝦多士」。圖／500輯攝影團隊提供

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