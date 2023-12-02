500趴2023／OPEN將超萌現身7-ELEVEN攤位 捐款抽永續好禮 人人有獎

由聯合報旗下質感青年媒體「500輯」所主辦的戶外潮流派對「500趴」，今年再度於台北101水舞廣場盛大舉辦。7-ELEVEN連續4年參與，今年以「7-ELEVEN永續派對」為主題，除了持續倡議「地球永續、你我日常」核心概念外，更結合時下流行趨勢首創「在地永續賞」限定活動，指定金額愛心捐款即可開抽在地永續商品，現場更不定時舉辦試吃試玩活動，還有超萌人氣大明星OPEN將現身與民眾同樂，邀請大朋友小朋友這周末一起來參與超Chill的永續派對。

7-ELEVEN響應「500趴」今年永續派對主題攤位以溫暖木紋色系延伸，主牆面除了有跑馬燈強調7-ELEVEN「地球永續、你我日常」永續理念外，同時更展示與統一超商好鄰居文教基金會所輔導的「青年深根團隊」在限定門市販售的禾乃川國產豆製所、洄遊吧、三小市集、ReWood木酢達人、馬祖Z.O小柒咖啡、金門金拌麵等6家青年團隊在地優質商品，同步結合「OPEN!行動購物車」進駐於現場販售青年團隊優質選品。統一超商好鄰居文教基金會至今已經陪伴18組青年團體、推出上百項社企商品，影響逾23萬人次，讓青年在返鄉創業的路上繼續發光。

好吃又好玩的攤位就在7-ELEVEN永續派對，今年首創「在地永續賞」活動，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季主題「老老照顧有你真好」公益募款計畫，活動期間只要愛心捐款200元，即可獲得1次抽獎機會，撕開即可獲得青年團隊精心挑選好禮組合包，最大獎更有機會獲得6家團隊經典商品，限量100張、張張都有獎，募款所得將全數捐7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台2023年第4季所支持的公益團體天主教中華聖母基金會老老照顧計畫。