聽新聞
test
0:00 / 0:00
速報！聯名款瑞士表台灣超限量一手數得完 下周二開賣
聯名、限量總能引起話題。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）甫宣布，將和歐美鐘表專業媒體HODINKEE推出聯名表款，台灣並僅有極少量到貨！
目前浪琴第一波發表的快訊出僅提供了一張圖片，圖片上有著表款剪影，並壓上了Longines X HODINKEE的Logo，並未提及實際表款資訊；但根據照片剪影推測，或就是浪琴的「先行者系列」飛行表。
HODINKEE是近十年興起的國際專業鐘表媒體，由網路原生起家，此後才推出實體紙本雜誌，除歐美外並發行日本版，屬於跨國媒體集團。本次浪琴與之合作的表款雖然尚未實際公布，但據側面了解，台灣僅將到貨五只，勘稱限量中的限量。
而這只聯名表款將「不」會在實體通路出現，僅將於浪琴表台灣官方網站上販售，同時實際販售時間也還未公佈，如果想搶先得到最新資訊，或可訂閱浪琴表台灣官方電子網，以得到最即時的第一手資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言