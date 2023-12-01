速報！聯名款瑞士表台灣超限量一手數得完 下周二開賣

聯名、限量總能引起話題。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）甫宣布，將和歐美鐘表專業媒體HODINKEE推出聯名表款，台灣並僅有極少量到貨！

目前浪琴第一波發表的快訊出僅提供了一張圖片，圖片上有著表款剪影，並壓上了Longines X HODINKEE的Logo，並未提及實際表款資訊；但根據照片剪影推測，或就是浪琴的「先行者系列」飛行表。

HODINKEE是近十年興起的國際專業鐘表媒體，由網路原生起家，此後才推出實體紙本雜誌，除歐美外並發行日本版，屬於跨國媒體集團。本次浪琴與之合作的表款雖然尚未實際公布，但據側面了解，台灣僅將到貨五只，勘稱限量中的限量。