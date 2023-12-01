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速報！聯名款瑞士表台灣超限量一手數得完 下周二開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為浪琴形象大使的林柏宏，上周金馬獎紅毯時，便曾配戴浪琴Master Chrono巨擘全日曆月相表帥氣出席。圖／Dior、Longines提供（合成圖）
身為浪琴形象大使的林柏宏，上周金馬獎紅毯時，便曾配戴浪琴Master Chrono巨擘全日曆月相表帥氣出席。圖／Dior、Longines提供（合成圖）

聯名、限量總能引起話題。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）甫宣布，將和歐美鐘表專業媒體HODINKEE推出聯名表款，台灣並僅有極少量到貨！

目前浪琴第一波發表的快訊出僅提供了一張圖片，圖片上有著表款剪影，並壓上了Longines X HODINKEE的Logo，並未提及實際表款資訊；但根據照片剪影推測，或就是浪琴的「先行者系列」飛行表。

HODINKEE是近十年興起的國際專業鐘表媒體，由網路原生起家，此後才推出實體紙本雜誌，除歐美外並發行日本版，屬於跨國媒體集團。本次浪琴與之合作的表款雖然尚未實際公布，但據側面了解，台灣僅將到貨五只，勘稱限量中的限量。

而這只聯名表款將「不」會在實體通路出現，僅將於浪琴表台灣官方網站上販售，同時實際販售時間也還未公佈，如果想搶先得到最新資訊，或可訂閱浪琴表台灣官方電子網，以得到最即時的第一手資訊。

浪琴表除了與飛行息息相關，更長年贊助馬術比賽，展現精密、活力、優雅的多重風格面向。圖 / 浪琴表提供
浪琴表除了與飛行息息相關，更長年贊助馬術比賽，展現精密、活力、優雅的多重風格面向。圖 / 浪琴表提供
浪琴表甫宣布，將和國際專業鐘表媒體HODINKEE推出聯名款，下周開賣。圖／Longines提供
浪琴表甫宣布，將和國際專業鐘表媒體HODINKEE推出聯名款，下周開賣。圖／Longines提供
雖然浪琴並未宣布聯名表款正確名稱、品項，但根據圖片中的剪影，推測或就是品牌先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表，但應該將帶來少見的特殊配色。圖 / 浪琴表提供
雖然浪琴並未宣布聯名表款正確名稱、品項，但根據圖片中的剪影，推測或就是品牌先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表，但應該將帶來少見的特殊配色。圖 / 浪琴表提供
妮佛羅倫斯也是浪琴品牌好友，曾多次在紐約、國際場合佩戴浪琴表出席。圖 / 翻攝自 IG @longines
妮佛羅倫斯也是浪琴品牌好友，曾多次在紐約、國際場合佩戴浪琴表出席。圖 / 翻攝自 IG @longines
身為浪琴品牌好友，林柏宏拍攝了多組服裝造型並搭配上多只Conquest征服者系列表款。圖／Longines提供
身為浪琴品牌好友，林柏宏拍攝了多組服裝造型並搭配上多只Conquest征服者系列表款。圖／Longines提供
LONGINES SPIRIT FLYBACK先行者系列飛返計時腕表。圖／浪琴表提供
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