快訊

爸爸是娛樂大亨！鄭中基「超狂家世」曝 鄧麗君常到家作客

前美國國務卿季辛吉百歲辭世 兒曾曝他不愛運動、吃重口味卻長壽2秘訣

喻侯友宜為劉備 趙少康：為他打天下、兩肋插刀至死無悔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自信美麗歡樂玩！2023高雄美容 旅展500攤優惠逛不完

聯合報／ 記者卜敏正／高雄即時報導
2023高雄美容展結合冬季旅展，今起至12月4日在高雄展覽館展出。圖／聯合線上 融媒體事業部提供
2023高雄美容展結合冬季旅展，今起至12月4日在高雄展覽館展出。圖／聯合線上 融媒體事業部提供

2023高雄美容展今起至12月4日在高雄展覽館展出，這不僅是全台最具指標美容大展，本屆主題「美妝星球」主打聖誕派對美妝、彩妝、美睫、保養品，要讓參展者綻放星空般美麗，今年美容展還結合冬季國際旅展，消費者買1票看2展，除了漂亮也可獲得更多旅行優惠。

主辦單位融媒體事業部資深總監陳亭妤表示，2023高雄美容展是今年終最後一檔閃耀南台灣的展覽，今年展覽主題以「Beauty Planet 美妝星球」巡迴北中南，展出多樣化、如滿天星球的刷具、保養品、彩妝、美甲、美睫，讓消費者進入會場，透過美妝顧問建議，綻放美麗的自信與光彩。

陳亭妤說，為迎接溫馨聖誕佳節派對及活動需求，增添節日氣氛、展現個人魅力，美妝打扮更能吸引全場焦點。展場內專業美容師、美甲師、美妝顧問都將提供系列保養知識，讓消費者上妝、美睫、美甲時不僅享受外在美容自信，卸妝後也要有更多健康。

陳亭妤說，為滿足觀展者多元需求，這次展會與高雄市旅行公會合作，結合冬季國際旅展，提供系列旅行好康、優惠，全館匯聚美妝、保養、觀光旅宿等展出超過500攤，除可買到超殺低價美妝保養品，也可以暢遊各旅遊展館，入場全票100元、學生票只要50元，消費滿額還可抽GOPRO。

美妝 消費者 美甲

延伸閱讀

影／高雄「超派」貨車停輕軌軌道 不甩列車猛按喇叭慘了

10點開搶！ 台灣虎航2024夏日航班「飛日韓機票1299元」 明年1/16加開高雄-沖繩

高雄大社工業區異戊二烯外洩傳異味 消防隊灑水怕爆炸

紋繡界金馬獎登場！各國最強紋繡師過招競逐金繡盃

相關新聞

SOGO歲末送暖32年不間斷 邀請大眾為弱勢兒童耶誕圓夢

由遠東SOGO百貨與太平洋崇光社會福利基金會主辦的「SO GOOD好小孩的耶誕心願」，今年邁入第32屆，持續將通路平台的...

自信美麗歡樂玩！2023高雄美容 旅展500攤優惠逛不完

2023高雄美容展今起至12月4日在高雄展覽館展出，這不僅是全台最具指標美容大展，本屆主題「美妝星球」主打聖誕派對美妝、...

經典到爆！Nike「Air Force 1」到底有多紅？一進捷運人人都穿這雙「白色百搭霸主」

時尚的潮流瞬息萬變，不同年代所流行的單品都會有所不同，當同一件單品長時間、多次出現在不同的人身上，就代表這個商品肯定是屹立不搖的經典款式！在諸多經典鞋款中，白色的「Air Force 1」可說是「經典中的經典」，不僅穿起來舒服還非常百搭，幾乎是人手一雙。

全臺第一破百億登錄金額購物盛事！臺中購物節聲量飆破7萬、再揭五大熱門話題 開心抽獎買到手軟

一年一度的「2023臺中購物節」於10月26日正式開跑！不僅品項多、優惠也多，每年都是台中市民引頸期盼的消費盛事，去年第四屆總消費登錄金額高達358億元，今年臺中購物節一路至12月26日，現金獎項總價值近2億5千萬元，另有百萬汽車、精品好宅等大獎！

「聖誕時空之旅」有.設計全站最高折600 滿額再抽iPhone15

「聖誕時空之旅」有.設計全站最高折600，滿額再抽iPhone15

XAP聯名玩具好評再登場！與P.O.D. 寵物豆盲盒一起享受悠閒戶外露營時光

在各大玩具展與市集造成轟動的超人氣盒玩，第二彈正式要和大家見面啦！這次一樣帶來品牌經典配件與全新角色，《XAP｜FILTER017®P.O.D. 戶外時代盲盒 第二彈》P.O.D.是寄生於戶外愛好者身邊的寵物，但性格也許是更適合窩在居家空間的小可愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。