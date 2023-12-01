自信美麗歡樂玩！2023高雄美容 旅展500攤優惠逛不完

2023高雄美容展今起至12月4日在高雄展覽館展出，這不僅是全台最具指標美容大展，本屆主題「美妝星球」主打聖誕派對美妝、彩妝、美睫、保養品，要讓參展者綻放星空般美麗，今年美容展還結合冬季國際旅展，消費者買1票看2展，除了漂亮也可獲得更多旅行優惠。

主辦單位融媒體事業部資深總監陳亭妤表示，2023高雄美容展是今年終最後一檔閃耀南台灣的展覽，今年展覽主題以「Beauty Planet 美妝星球」巡迴北中南，展出多樣化、如滿天星球的刷具、保養品、彩妝、美甲、美睫，讓消費者進入會場，透過美妝顧問建議，綻放美麗的自信與光彩。

陳亭妤說，為迎接溫馨聖誕佳節派對及活動需求，增添節日氣氛、展現個人魅力，美妝打扮更能吸引全場焦點。展場內專業美容師、美甲師、美妝顧問都將提供系列保養知識，讓消費者上妝、美睫、美甲時不僅享受外在美容自信，卸妝後也要有更多健康。

陳亭妤說，為滿足觀展者多元需求，這次展會與高雄市旅行公會合作，結合冬季國際旅展，提供系列旅行好康、優惠，全館匯聚美妝、保養、觀光旅宿等展出超過500攤，除可買到超殺低價美妝保養品，也可以暢遊各旅遊展館，入場全票100元、學生票只要50元，消費滿額還可抽GOPRO。