台中誠品生活480陸續解鎖 2至4樓12月1日起開放體驗

位於台中七期市政路上的「誠品生活480」，繼之前已經開出5樓書店和B1美食街後，2至4樓等部分樓層12月1日起開放體驗，6、7樓美食主題餐廳仍在準備中。

誠品生活480全店共8層樓、7500坪共逾百家品牌。匯聚多家主題餐廳、餐飲品牌將近3成，其中包括全台獨家首發的精品和牛燒肉會所「侍老井」、連續3年獲米其林推薦的「膳馨shan-shin民間創作料理」、獲蔬食米其林之稱「綠・蔬食評鑑指南」肯定的一星級名店「ENRICH Restaurant」，還有日式無菜單料理「初魚│鮨．鐵板燒」都將陸續進駐。

另有「丸亀製麵」、「美威鮭魚」和期間限定聯名超級馬力歐主題的「31冰淇淋」、台式千層吐司「元氣麵包」以及蔬食滷味「饗蔬職人」也首次進駐商場。此外還有台中獨家的「HALOA POKE 夏威夷拌飯」、「Fun Tower」近30種口味的日式可麗餅，搭配網紅滴妹自創品牌「再睡五分鐘」及紅茶專賣店「鶴茶樓」等，B1「品食光」則集結全台日常美味及生活雜貨，書店裡還有「eslite café」，從白天到黑夜提供全天候餐食。

誠品生活480邀請台中花博策展人吳書原，以超過80種台灣原生植物於一樓戶外廣場打造逾500坪充滿綠意的休憩空間。一樓大廳的全白挑高空間，特別推出耶誕尋禮計畫，將台灣插畫家Croter的創作變成3米高繽紛「耶誕書」營造耶誕氛圍，「誠品禮物市集」也自12月1日起登場。戶外廣場周末也有La Rue「假日市集」匯集多家特色餐車和甜點、創意手作齊聚，以及現場LIVE演出。

三至四樓以莫蘭迪色系呈現，全台獨家全新跨界品牌「溫室。裏│SUMI said X 酉5pm」，由台灣女裝設計SUMI與植物景觀設計品牌5PM共同打造療癒溫室，集結設計服飾、輕婚紗、綠藝植栽及美味輕食咖啡，並將推出展覽與課程；來自澳洲的時尚丹寧與生活風格品牌推出全台最大的複合概念店「ONE TEASPOON X DEUS」，以丹寧服飾聯手衝浪、滑板等戶外生活風格。運動時尚品牌有adidas、New Balance、PUMA SELECT進駐，法國軍靴品牌PALLADIUM也在此打造旗艦店。