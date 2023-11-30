蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」熱門5大遊戲豪灑蝦幣獎勵！百大保暖夯品限時5折起

遊戲化行銷已成為全球趨勢，蝦皮購物以娛樂體驗著名，透過遊戲化行銷中的挑戰環節、趣味流程、獎勵誘因等不同元素，促進用戶對商家產品與服務以外的依賴性，進一步提升品牌認同感。瞄準遊戲化行銷的龐大市場，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」除了攜手必勝客限時推出「年終大禮包」，12月1日至12月12日天天送出必勝客小比薩免費兌換券外，12月6日至12月12日限時期間更推出「小廚神」全新蝦皮遊戲，集結5五大經典遊戲邀請用戶上站享受開業烹飪的樂趣。

根據蝦皮購物統計，截至今年10月站上總計和百大異業品牌合作累積送出高達價值近7百萬蝦幣贊助獎勵，而全站不重複的遊戲玩家數在剛落幕的「11.11最強購物節」檔期後正式突破8百萬人，顯見用戶對蝦皮遊戲的喜愛。今年「12.12狂歡生日慶」期間，蝦皮購物推出豐富遊戲與用戶共同狂歡，即日起至12月18日集結「寵物村」、「蝦皮夾夾樂」、「蝦皮消消樂」、「遊戲寶箱」、「特蒐任務」等5大經典遊戲，豪灑總價值百萬蝦幣的遊戲獎勵。此次不只與必勝客聯名推出創意「必勝蝦趴比薩蛋糕」，12月6日至12月12日更限時推出全新限定「小廚神」遊戲，簡單享受模擬烹飪的趣味。

11月30日限定打造「蝦幣日」，當天玩遊戲就有機會夾中最高999蝦幣大獎；12月12日當天收集蠟燭扭蛋還有機會抽將價值16,900元的Dyson空氣清淨機。

蝦皮購物攜手必勝客限時推出「年終大禮包」，即日起至12月12日天天抽100蝦幣外，還可抽「炙烤大蝦嫩牛大比薩半價、炙烤大蝦嫩牛小比薩半價、外帶大比薩好禮3重送、炙烤大蝦嫩牛大比薩－餅皮免費升級」4大比薩優惠券；加碼再抽「必勝客小比薩兌換券」，每日限抽出1名，共12份。

此外，瞄準冬天保暖需求，蝦皮購物於12月12日當天攜手海底撈、飛利浦、HOYACASA等知名品牌打造冬季必敗專區，網羅壁掛暖風機、保暖褲襪、快煮火鍋等百樣保暖夯品最低5折起，更推出岱思夢石墨烯獨立筒枕千元有找，加碼再灑「商城12折券」、「全站70元優惠券」兩大神券。