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日本百年精釀啤酒紅白配 全家超商期間限定兩入99元

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
KIRIN精選兩款榮獲多項國際啤酒挑戰賽獎項的「豐潤496」（右）和「絲滑白艾爾」，致力帶給台灣民眾最佳的飲品體驗。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN精選兩款榮獲多項國際啤酒挑戰賽獎項的「豐潤496」（右）和「絲滑白艾爾」，致力帶給台灣民眾最佳的飲品體驗。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在這浪漫的耶誕季節，KIRIN獨家獻上精釀啤酒「紅白配」，特別引進榮獲多項國際啤酒大獎日本大人氣精釀啤酒品牌「SPRING VALLEY」之經典品項——口感飽滿順口的「豐潤496」與層次豐富的「絲滑白艾爾」，讓台灣的消費者不需飄洋過海，走進全家便利超商即可購入。即日起到12月26日，單罐售價59元，兩件享NT$99元優惠。

「SPRING VALLEY」在日本擁有150年歷史，是「日本第一間獲得成功的商業釀酒廠」，而後發展為日本麒麟旗下引領日本精釀啤酒界的先鋒品牌。台灣麒麟董事長中川亮表示：「台灣麒麟秉持守護台灣消費者每一個舉杯時刻的精神，在全球化經營策略下，關注台灣民生消費現況，為民眾帶來最優質的飲品選擇與體驗，因此引進日本最受歡迎的精釀品牌之一『SPRING VALLEY』，更精選兩款榮獲多項國際啤酒挑戰賽獎項的『豐潤496』和『絲滑白艾爾』，為台灣消費者帶來更多元的飲品方案。」

「豐潤496」奢華的使用1.5倍麥芽，搭配4種啤酒花，並以獨特「DIP HOP」製法，由職人嚴選在發酵期間投入啤酒花的時間點，完整將啤酒花香氣引出，風味飽滿卻不刺激，口感豐潤且尾韻清爽俐落，更於 2022年獲得5項啤酒大賽大獎。「496」在數學界中被稱為「完美數」，代表豐潤「豐潤496」追求完美品質的精神，而將1到31加起來也正好等於496，象徵每月1到31日每天喝都喝不膩。

「絲滑白艾爾」部分採用珍稀的紐西蘭產尼爾森蘇維啤酒花，除本身馥郁香氣，其富含白葡萄、柑橘等果香的風味都完整以「無過濾製法」保留下來，不僅香氣層次豐富而不失清新口感，更創造金色雲朵般的混濁酒液，搭配絲綢般細緻滑順的泡沫，一瓶上桌色香味俱全，在2022年榮獲澳洲與日本各項啤酒大賽銀銅賞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KIRIN引進日本大人氣精釀啤酒「豐潤496」（右）與「絲滑白艾爾」，限時限量上架全台全家便利商店，與民眾一同歡慶浪漫聖誕。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN引進日本大人氣精釀啤酒「豐潤496」（右）與「絲滑白艾爾」，限時限量上架全台全家便利商店，與民眾一同歡慶浪漫聖誕。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「豐潤496」使用1.5倍麥芽、四種啤酒花，創造飽滿清爽的完美比例。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「豐潤496」使用1.5倍麥芽、四種啤酒花，創造飽滿清爽的完美比例。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「絲滑白艾爾」以「無過濾製法」保留馥郁果香，搭配細緻滑順的泡沫，帶來絕佳享受。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「絲滑白艾爾」以「無過濾製法」保留馥郁果香，搭配細緻滑順的泡沫，帶來絕佳享受。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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