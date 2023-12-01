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不是漫遊！出國旅遊網路怎麼選？鄉民激推「1方案」穩又方便：用過就回不去

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／Pexels
示意圖／Pexels

2023年疫後國境開放，掀起一陣出國旅遊熱潮，不少民眾睽違三年總算能踏出國門、享受異國旅行。現代人生活大小事都依靠3C產品，尤其出門在外，無論是和親友報平安或使用地圖、翻譯APP都需要仰賴網路，有網友就好奇提問大家出國最喜歡用哪一種網路方案。

出國旅遊網路怎麼選？網問：國際漫遊應該最穩嗎？

一名網友在PTT日本旅遊版以「國際漫遊應該最穩吧？」為題發文，指出若是在不考慮花費的情況下，到日本旅行使用國際漫遊吃到飽，是不是比租用WiFi機或更換SIM卡更加方便？

同時，他也分享自己之前到北海道旅遊的經驗，「花錢租了Wifi機結果網路爛炸還得充電」，最後還是只能開通電信公司的漫遊吃到飽服務。另外，由於使用實體SIM卡也可能有遺失或折損風險，因此原P在文末向網友徵詢意見，「有什麼偏好的國外出遊網路方案嗎？」

鄉民建議兩派分歧　激推「eSIM卡」：用過就回不去

貼文發布後馬上掀起鄉民熱議，不少人認為在日本使用漫遊穩定、順暢，不過上網品質和網速則端看所在位置熱鬧與否會有影響，「不考慮花費當然是漫遊最穩啊」、「最近幾年用中華漫遊都很順」、「這兩天在京都用中華漫遊，超級熱鬧的地方（嵐山、清水寺）網路完全跑不動喔！其他地方順暢，提供參考」。

另一派網友則力推近年新興的「eSIM卡」，只要在出國前購買、掃描QR Code並依照說明指示設定，落地後就能直接切換使用，操作快速簡單，既可省去安裝實體SIM卡的麻煩，也不必開通漫遊服務，「eSIM 卡好用，也不怕不見。目前用起來蠻順的，還可以上來推文」、「能用esim就不用換卡了，方便」、「「eSIM用過後再也回不去Wi-Fi機或漫遊了，便宜、速度也沒問題也很方便，現在逢人就推eSIM」、「eSIM卡大推」、「esim方便阿~掃個Qrcode就行了」。

2023年疫後國境開放，掀起一陣出國旅遊熱潮，不少民眾睽違三年總算能踏出國門、享受異國旅行。現代人生活大小事都依靠3C產品，尤其出門在外，無論是和親友報平安或使用地圖、翻譯APP都需要仰賴網路，有網友就好奇提問大家出國最喜歡用哪一種網路方案。

▲PTT鄉民對「出國旅遊網路方案」議題分為兩派討論

image source：PTT

出國旅遊必備！eSIM卡成網路方案新趨勢

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也能看到，有關「出國旅遊網路方案」近三個月的探索概念，出現了許多和eSIM卡相關的探索熱詞，包含電信服務商「WaySim 威訊」；「計量型」或「吃到飽」兩種流量方案；以及時常提供各種eSIM卡推薦與優惠方案的旅遊網站「Klook」和「KKDAY」，顯示使用eSIM卡成為近期備受網友關注的出國旅遊上網新選擇！

2023年疫後國境開放，掀起一陣出國旅遊熱潮，不少民眾睽違三年總算能踏出國門、享受異國旅行。現代人生活大小事都依靠3C產品，尤其出門在外，無論是和親友報平安或使用地圖、翻譯APP都需要仰賴網路，有網友就好奇提問大家出國最喜歡用哪一種網路方案。

▲「出國旅遊網路方案」近三個月探索概念

image source：KEYPO大數據關鍵引擎


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年8月30日至2023年11月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『出國旅遊網路方案』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1  探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。


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