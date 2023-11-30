聽新聞
test
0:00 / 0:00
全家鮮食業績破50億 賣最好的是這款
2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，全家表示，為邀請民眾一同品嚐百萬消費者都愛吃的明星級美味，挑選今年銷售排行TOP 50的熱銷鮮食，並於外包裝均印上「全家全明星」標示，便利消費者選購經典不敗的全明星美味鮮食，今年營收占比已突破3成，共創下逾50億元業績，
全家表示，今年銷售TOP 10排名為鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯與奶油培根義大利麵。
全家表示，觀察熱銷商品類可分為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」與「家戶需求」四大面向，並又以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。
全家說，為感謝消費者支持，全家APP即起至12月26日推出「全明星集章趣」活動，凡於購買「全家全明星」商品任1款，即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金，滿足消費者隨時隨地、想吃就吃的全餐期需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言