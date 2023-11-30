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全家鮮食業績破50億 賣最好的是這款

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，今年共創下逾50億元業績。圖/全家提供
2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，今年共創下逾50億元業績。圖/全家提供

2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，全家表示，為邀請民眾一同品嚐百萬消費者都愛吃的明星級美味，挑選今年銷售排行TOP 50的熱銷鮮食，並於外包裝均印上「全家全明星」標示，便利消費者選購經典不敗的全明星美味鮮食，今年營收占比已突破3成，共創下逾50億元業績，

全家表示，今年銷售TOP 10排名為鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯與奶油培根義大利麵。

全家表示，觀察熱銷商品類可分為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」與「家戶需求」四大面向，並又以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。

全家說，為感謝消費者支持，全家APP即起至12月26日推出「全明星集章趣」活動，凡於購買「全家全明星」商品任1款，即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金，滿足消費者隨時隨地、想吃就吃的全餐期需求。

消費者 飯糰 餐盒

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