MAURICE LACROIX「綠油金」限量新表好吸睛！青銅表殼＋綠面成搶手貨

什麼樣的組合，會獲得消費者喜愛，一直都是鐘表產業的年度重點課題，就好比曾經風行過一時的青銅材質表殼，因為會隨配戴者使用而改變氧化程度，頗有「養表」樂趣。因此艾美表（MAURICE LACROIX）便從善如流，推出了近年受到歡迎的綠色表盤，搭配青銅金材質表殼的限量腕表，被稱為「綠油金」的組合，果然很吸睛。

由於消費者的期待，艾美表為大中華市場特製了嶄新IKON系列自動上鍊腕表，便選用被玩家們暱稱為「綠油金」的組合。全新的AIKON青銅自動上鍊腕表，採用青銅製成表殼，因此會隨著時光流逝呈現獨特銅鏽色澤，搭配表圈上原有的六個經過拋光處理的經典托爪，散發出剛陽氣息，令人一見難忘。而且綠色表盤，同樣吸引人，裝飾饒富質感的圖案，點綴小巧整齊的方格飾紋，重要鐘點位置分別設有鑲貼鍍玫瑰金時標和阿拉伯數字，精緻且優雅。加上與表殼顏色相襯的縫線裝飾咖啡色小牛皮表帶及綠色橡膠帶，配備簡易更換系統，不需任何工具可輕鬆替換。

U-BOAT在推出Darkmoon系列新表時，便在精鋼表殼鍍上青銅色，並經過手工處理創造復古風貌。圖／U-BOAT提供

帶有懷舊感的配色總是吸引人，因此U-BOAT在推出Darkmoon系列新表時，便在精鋼表殼鍍上青銅色，並經過手工處理創造復古風貌。U-BOAT自汽車儀錶板跟船舶導航羅盤獲得啟發，於是將傳統風格重現在Darkmoon系列表款上，而且還透過傳統的潛水表作法，將整個機芯浸在油裡，把雋永感發揮得淋漓盡致。

艾美表全新AIKON青銅自動上鍊腕表，採用青銅製成表殼，因此會隨著時光流逝呈現獨特銅鏽色澤，搭配表圈上原有的六個經過拋光處理的經典托爪，散發出剛陽氣息。圖／MAURICE LACROIX提供