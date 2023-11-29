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adidas和ASCIS新款跑鞋正面對決 拚輕盈、比回彈性 你會挑哪一雙？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas推出品牌史上最輕競速鞋，形象廣告甚至比擬成如氣球一般；ASICS則是主打高回彈力性鞋款，提升運動時的舒適體驗，希冀獲得消費者的青睞。圖／adidas、ASICS提供
adidas推出品牌史上最輕競速鞋，形象廣告甚至比擬成如氣球一般；ASICS則是主打高回彈力性鞋款，提升運動時的舒適體驗，希冀獲得消費者的青睞。圖／adidas、ASICS提供

各個運動品牌在研發跑鞋時，輕盈絕對是第一要務，再來就是回饋腳感以及包覆支撐等條件，期待穿上的人都能打破自己最佳成績。於是adidas推出了品牌史上最輕競速鞋，形象廣告甚至比擬成如氣球一般；ASICS則是主打高回彈力性鞋款，提升運動時的舒適體驗，希冀獲得消費者的青睞。

在年末，adidas終於推出旗艦級ADIZERO ADIOS PRO EVO 1跑鞋，最大特色就是超輕，單腳僅138克重，成為品牌史上最輕競速鞋。adidas團隊對結構進行全面優化與升級，最終取得比其他競速跑鞋至少減輕40%的突破，包含將前掌上翹點移至中底的60%處，從而提高向前慣性和跑步效益，為跑者帶來流暢滾動感。鞋款中底採用經特殊設計的LIGHTSTRIKE PRO泡棉，在減輕重量可同時為跑者帶來更強的能量回彈，同時LIGHTWEIGHT UPPER網狀鞋面則讓ADIZERO ADIOS PRO EVO 1達到極致輕量。此外，大底採用全新技術，以求為跑者帶來良好抓地力，而且為追求極致輕量，ADIZERO ADIOS PRO EVO 1還進一步移除鞋墊來減輕重量。

ASICS NOVABLAST 4跑鞋，男、女款皆4,580元。圖／ASICS提供
ASICS NOVABLAST 4跑鞋，男、女款皆4,580元。圖／ASICS提供

而ASICS則是祭出NOVABLAST 4鞋，透過FF BLAST+ ECO 科技中底，提供充滿動能的回彈腳感，其中約24%更是由再生材料製成，體現品牌永續精神。而且NOVABLAST 4做了許多改革，首先是進階版的蹦床式大底，搭配加深鞋底刻紋、加寬底台設計，有效增加回彈性並提升運動中的穩定性，加上AHAR低密度耐磨橡膠，加強鞋款耐用性與抓地力。鞋面採用輕盈且兼具延展性與高透氣的編織鞋面，提升鞋款的耐用性與舒適度。此外，為了減少在運動時鞋後跟對跟腱的刺激，NOVABLAST 4使用後傾式鞋領口設計，提升鞋款在運動時的舒適體驗。

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1跑鞋，18,800元，限量521雙，開放給菁英跑者投籤購買。圖／adidas提供
adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1跑鞋，18,800元，限量521雙，開放給菁英跑者投籤購買。圖／adidas提供

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