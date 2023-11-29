「CookieRun薑餅人」現身內湖昇恆昌 20處打卡點迎耶誕

迎接耶誕季，昇恆昌內湖旗艦店12月1日起至明年1月24日攜手「CookieRun薑餅人」打造夢幻雪景薑餅屋村莊，全棟超過20處拍照打卡點，營造濃厚耶誕氛圍，並推出耶誕音樂嘉年華、季節限定上市的耶誕甜品組合，還能與CookieRun薑餅人互動，讓購物更有樂趣。

昇恆昌內湖旗艦店看準韓國益智冒險遊戲「CookieRun薑餅人」魅力，也跟耶誕主題應景，在2023年末分別以Happy Holiday旅行風格、CookieRun薑餅人in Wonderland耶誕風格，在各樓層打造不同氛圍的CookieRun薑餅人陳列，當中，位於一樓大廳、由三間巨型雪景薑餅屋集結而成的村莊，不僅360度都能拍照，還能直接走進去體驗。戶外則有3米高的CookieRun薑餅人大汽球人偶，搭配巨大的烤箱陳列，身臨其境感受遊戲樂趣。

在雪景薑餅屋主屋，能與可愛的CookieRun薑餅人，來個一分鐘的光影互動；屋外布告欄可與CookieRun薑餅人一起玩遊戲，天天免費入場體驗，活動期間還會有CookieRun薑餅人不定時快閃現身。即將告別2023年，活動期間起至昇恆昌內湖旗艦店的客服櫃台免費索取明信片，寫下給自己或給好友的2024祝福，並投遞在雪景薑餅屋外的「未來郵筒」，昇恆昌化身郵差，在明年農曆年前送出祝福。