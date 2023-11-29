聽新聞
test
0:00 / 0:00
「CookieRun薑餅人」現身內湖昇恆昌 20處打卡點迎耶誕
迎接耶誕季，昇恆昌內湖旗艦店12月1日起至明年1月24日攜手「CookieRun薑餅人」打造夢幻雪景薑餅屋村莊，全棟超過20處拍照打卡點，營造濃厚耶誕氛圍，並推出耶誕音樂嘉年華、季節限定上市的耶誕甜品組合，還能與CookieRun薑餅人互動，讓購物更有樂趣。
昇恆昌內湖旗艦店看準韓國益智冒險遊戲「CookieRun薑餅人」魅力，也跟耶誕主題應景，在2023年末分別以Happy Holiday旅行風格、CookieRun薑餅人in Wonderland耶誕風格，在各樓層打造不同氛圍的CookieRun薑餅人陳列，當中，位於一樓大廳、由三間巨型雪景薑餅屋集結而成的村莊，不僅360度都能拍照，還能直接走進去體驗。戶外則有3米高的CookieRun薑餅人大汽球人偶，搭配巨大的烤箱陳列，身臨其境感受遊戲樂趣。
在雪景薑餅屋主屋，能與可愛的CookieRun薑餅人，來個一分鐘的光影互動；屋外布告欄可與CookieRun薑餅人一起玩遊戲，天天免費入場體驗，活動期間還會有CookieRun薑餅人不定時快閃現身。即將告別2023年，活動期間起至昇恆昌內湖旗艦店的客服櫃台免費索取明信片，寫下給自己或給好友的2024祝福，並投遞在雪景薑餅屋外的「未來郵筒」，昇恆昌化身郵差，在明年農曆年前送出祝福。
此外，昇恆昌內湖旗艦店將於12月9、10日舉辦「CookieRun薑餅人耶誕音樂嘉年華」，網羅22攤人氣美食與文創攤位進駐，其中每日精選限定四家美食餐車不重複，還有魔術、泡泡秀表演，並分別邀請樂團CODIE及感覺莓果登台演出。12月16、17日有「冬日美食餐車野餐趣」，歡迎民眾自備野餐墊到場享用美食；12月起每周三有免費的手作薑餅屋課程，邀請民眾一起做出獨一無二的薑餅屋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言