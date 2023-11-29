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50歲篠原涼子超凍齡！每天必做一件事 蔬菜吃法很重要
被稱為日劇天后的篠原涼子，已經50歲卻看不出來任何歲月痕跡，簡直就是超不科學，而且在拍攝日劇「金魚妻」時，都已經49歲，今年50歲的她，新代言照也曝光，根本看起來還不到35歲，而她也曝光自己的保養秘訣。
篠原涼子接受訪問時透露，這25年來一直會做的事情，就是隨時補充水分，每天會喝2～3公升的礦泉水，另外吃東西時也很注意，會多攝取當季蔬菜，而且盡可能生吃，或是用水煮，但水煮也不會開大火或煮太久，避免破壞蔬菜中的維他命，她強調需要從飲食上開始調理。
面對年紀變大，篠原涼子不焦慮，表示要抱持正面積極的態度，用正面思考來面對人生，而面對壓力時，她表示紓壓方式就是睡覺，即使忙碌的時間，也會抽時間補眠，只要閉目養神都好。
篠原涼子代言日本ORBIS，打造出「極光悠系列」全面升級，瞄準肌膚的各項問題，如缺乏彈力、泛黃、暗沈、沒有光澤等狀態，該系列產品利用稀有果實藍靛果和薔薇果，打造成嶄新的「G.D.F肌源青春因子」成分，加上有效的傳明酸讓亮白效果大升級，帶走大齡肌的煩惱。
保養從清潔開始，ORBIS「極光悠系列」從洗臉、調理、保濕，掌握肌膚基礎三大要點，密集補水，豐富肌膚缺水問題，讓肌膚發亮，更逆轉老化肌膚，讓彈力、保濕、透亮度更升級。
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