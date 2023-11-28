快訊

藍白協商破局後 侯友宜曝為1事「天天打給郭台銘」

一注獨得！大樂透開出3.4億頭獎 幸運得主來自「這縣市」

驚！超級紅人榜歌手陳屍飯店得年20歲 詹雅雯傷心證實：媽媽愛你

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佳士得藝術晚拍熱烈傳佳績 常玉領拍、草間彌生很搶手

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如與周杰倫，中間畫作為艾德里安格尼《無眼簾》，油彩畫布，185 x 170公分，2016至2019年作，以4,272萬5,000港元領銜成交。圖／佳士得提供
（由左至右佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如與周杰倫，中間畫作為艾德里安格尼《無眼簾》，油彩畫布，185 x 170公分，2016至2019年作，以4,272萬5,000港元領銜成交。圖／佳士得提供

國際拍賣行佳士得（Christie's）於11月28日與周杰倫聯袂合作的「千禧後晚間拍賣」於11月28日晚間6點假香港會議展覽中心舉槌，拍場高朋滿座、多件拍品競標熱絡，28件拍品總成交額為1億1833萬9,000港元。首件拍品喬納森加德納（Jonathan Gardner）的《雙音》就引起現場、電話、線上多口競爭。拍前就備受矚目的艾德里安格尼《無眼簾》，以4,272萬5,000港元領銜成交。艾佛莉辛雅《無題》，以1,368萬5,000港元次高價成交，表現穩定。露西布爾《蝸牛效應》，則以超越拍前低估價3倍之多的730萬8,000港元成交。

緊接著壓軸登場的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」 ，持續熱烈的拍賣氛圍，夜拍總金額近7億港元（692,508,800），多件拍品均有多口纏鬥十分鐘以上才落槌。領銜的常玉傑作《花毯上的側臥裸女》，在電話與現場熱烈競標下，最終以超過拍前高估價的1億8,737萬5,000港元成交（約7.6億元台幣），由現場買家得標。日本藝術家草間彌生有最大尺幅的紅色南瓜《南瓜 [FBAN] 》、《花》、《無限之網（KLN）》、以及一幅2012年的《女人》等畫作上拍，也都賣得相當熱烈，表現相當強勁。

草間彌生《花》，壓克力畫布，162 x 162公分，2014年作，成交價7,812萬5,000港元。圖／佳士得提供
草間彌生《花》，壓克力畫布，162 x 162公分，2014年作，成交價7,812萬5,000港元。圖／佳士得提供
艾佛莉辛雅《無題》，壓克力畫布，198.1 x 154.9公分，2017年作，成交價1,368萬5,000港元。圖／佳士得提供
艾佛莉辛雅《無題》，壓克力畫布，198.1 x 154.9公分，2017年作，成交價1,368萬5,000港元。圖／佳士得提供
露西布爾《蝸牛效應》，油彩畫布，91.5 x 122公分，2020年作，以超越拍前低估價3倍之多的730萬8,000港元成交。圖／佳士得提供
露西布爾《蝸牛效應》，油彩畫布，91.5 x 122公分，2020年作，以超越拍前低估價3倍之多的730萬8,000港元成交。圖／佳士得提供
賈黛法多朱蒂米《動盪》，油彩畫布，190 x 200公分，2019年作，成交價856萬8,000港元。圖／佳士得提供
賈黛法多朱蒂米《動盪》，油彩畫布，190 x 200公分，2019年作，成交價856萬8,000港元。圖／佳士得提供
奈良美智 (1959 年生)，《搗蛋理髮師》，壓克力畫布，100 x 90公分，2000年作，成交價5,119萬5,000港元。圖／佳士得提供
奈良美智 (1959 年生)，《搗蛋理髮師》，壓克力畫布，100 x 90公分，2000年作，成交價5,119萬5,000港元。圖／佳士得提供
草間彌生《南瓜 [FBAN] 》，壓克力畫布，130.3 x 161.5公分，2013年作，成交價4,635萬5,000港元起。圖／佳士得提供
草間彌生《南瓜 [FBAN] 》，壓克力畫布，130.3 x 161.5公分，2013年作，成交價4,635萬5,000港元起。圖／佳士得提供
常玉《花毯上的側臥裸女》，油彩畫布， 81 x 130公分，1929年作，成交價約1.87億港元。圖／佳士得提供
常玉《花毯上的側臥裸女》，油彩畫布， 81 x 130公分，1929年作，成交價約1.87億港元。圖／佳士得提供

南瓜 日本 草間彌生 佳士得 藝術家 畫作 拍賣會

延伸閱讀

彰化慶祝建縣300年！300藝術家今起在美術館聯展西方美學

周董策展藝術拍賣明舉槌 常玉名作領銜佳士得香港秋拍

比數學難？國一藝術課本8圖猜卡通人物 正解曝光網直呼：太難了吧

青年助南庄阿婆創作點點畫 絲瓜成「草間流藝術」

相關新聞

佳士得藝術晚拍熱烈傳佳績 常玉領拍、草間彌生很搶手

國際拍賣行佳士得（Christie's）於11月28日與周杰倫聯袂合作的「千禧後晚間拍賣」於11月28日晚間6點假香港會...

逛街同時狂拍美照 北中南Outlet耶誕美景製造冬日回憶

訴求適合全家人逛街出遊的大型Outlet，節慶氣氛營造自然重要，桃園華泰名品城、三井Outlet北中南三店，以及高雄SK...

今年營收朝120億邁進！華泰名品城鎖定南部展店 其中「這點」最關鍵

全台最大美式Outlet桃園華泰名品城，挺過疫情挑戰後，去年營業額來到103億（含稅）站上百億俱樂部，今年因東南亞國際旅...

法國馬卡龍「PIERRE HERMÉ」快閃登台！吃得到12口味

知名法國甜點「PIERRE HERMÉ」來了！以「馬卡龍」為明星商品的「PIERRE HERMÉ」，自即日起至12月25...

全台最大無印良品在高雄！下周開幕必搶8物曝光 這些商品大立獨家販售

全台最大間的MUJI無印良品旗艦店，將在12月5日於高雄大立開幕，搶先曝光大立旗艦店中，獨家販售或領先上市的8款系列商品...

用最溫柔方式接住你！lululemon首度推出貼身內搭 專注感受屬於自己的時間

向來以高級瑜伽運動裝著稱的lululemon終於踏入了內著市場，以時尚剪裁搭配柔軟的布料，形塑出身形與肌膚完美貼合樣貌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。