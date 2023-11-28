佳士得藝術晚拍熱烈傳佳績 常玉領拍、草間彌生很搶手

國際拍賣行佳士得（Christie's）於11月28日與周杰倫聯袂合作的「千禧後晚間拍賣」於11月28日晚間6點假香港會議展覽中心舉槌，拍場高朋滿座、多件拍品競標熱絡，28件拍品總成交額為1億1833萬9,000港元。首件拍品喬納森加德納（Jonathan Gardner）的《雙音》就引起現場、電話、線上多口競爭。拍前就備受矚目的艾德里安格尼《無眼簾》，以4,272萬5,000港元領銜成交。艾佛莉辛雅《無題》，以1,368萬5,000港元次高價成交，表現穩定。露西布爾《蝸牛效應》，則以超越拍前低估價3倍之多的730萬8,000港元成交。

緊接著壓軸登場的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」 ，持續熱烈的拍賣氛圍，夜拍總金額近7億港元（692,508,800），多件拍品均有多口纏鬥十分鐘以上才落槌。領銜的常玉傑作《花毯上的側臥裸女》，在電話與現場熱烈競標下，最終以超過拍前高估價的1億8,737萬5,000港元成交（約7.6億元台幣），由現場買家得標。日本藝術家草間彌生有最大尺幅的紅色南瓜《南瓜 [FBAN] 》、《花》、《無限之網（KLN）》、以及一幅2012年的《女人》等畫作上拍，也都賣得相當熱烈，表現相當強勁。