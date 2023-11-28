全家便利商店串聯最大保險電商易安網！24小時掃碼投保免等待

為提供消費者更多元、便利的生活服務，全家便利商店宣布11月29日起串聯台灣最大保險電商「易安網」，消費者只要至全台4,200間店舖或透過LINE群組，掃碼各店專屬QRcode，即可導連至易安網提供的網路投保服務，其具備「多保單一站購」、「24小時投保免等待」、「3步驟速完成」3大特色，方便有臨時緊急需求的消費者快速投保，投保再也不用費時費力。

根據消費市場趨勢顯示，疫後消費者風險意識抬頭，且在行動數位發展快速下，消費者傾向使用手機網路平台進行投保，不過許多年輕族群對於保險領域不熟悉，當面臨出遊、出差有投保旅平險需求或汽機車強制險快逾期等窘境，常不知如何著手投保。瞄準消費者生活需求，「全家」運用超過4,200間密集據點、24小時營業、深入消費者生活的通路優勢，11月29日起串聯台灣網路保險品牌「易安網」，於全台店舖設置活動立牌，並結合店舖LINE群組的數位管道，提供消費者便利、即時的網路投保新選擇。

易安網主打簡單、便利、快速的網路保險服務，推出多元險種及方案。11月29日起消費者透過「全家」4,200間店舖專屬QRcode導連至易安網，可依需求選擇富邦產物、新光產物、新光人壽、中國人壽等7家保險公司提供的10個險種，並有多達46種保險組合可一站購買，只需「挑方案、填資料、線上刷卡」簡單3步驟即可快速完成。若有保險或理賠相關疑問，將可聯繫易安網官方LINE線上客服，由專人提供諮詢服務，不怕成為保險孤兒。