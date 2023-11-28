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帶骨牛小排「加長型」30公分霸氣上桌！ROBIN’S出新招

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
總長30公分、份量達36盎司的帶骨牛小排，饕客可以同時品嘗到焦香骨邊肉與軟嫩肉排的雙重口感。圖/晶華酒店提供
總長30公分、份量達36盎司的帶骨牛小排，饕客可以同時品嘗到焦香骨邊肉與軟嫩肉排的雙重口感。圖/晶華酒店提供

台北晶華酒店又出新招，12月1日起於二樓ROBIN'S牛排館獨家推出「加長型美國帶骨牛小排」套餐，總長30公分、份量達36盎司的Special Cut (獨特切工)，再以豪邁的高溫直火炭烤料理，饕客可以同時品嘗到骨邊肉的焦香與軟嫩肉排的雙重口感，雙人品饗價8,800元，套餐包含雙人湯品、ROBIN'S鮮蔬沙拉吧及繽紛甜點吧。

愛吃帶骨牛排的饕客，愛上的是那烤得焦香的骨邊筋肉，坊間常見的帶骨牛小排多以橫切方式，分切過程中經過斷筋處理，肉質較為軟嫩，骨邊筋肉的部份也有限。此次晶華獨家推出的「加長型美國帶骨牛小排」則是以直切方式，30公分的長骨連接著完整的牛筋及牛排，滿滿都是越嚼越香的骨邊肉。

ROBIN'S牛排館主廚蔡明哲表示，骨邊肉和牛筋需經烤台上高溫炙燒，才能達到Q軟且帶焦香的美味境界，而連接骨邊肉的厚實牛排則需反覆高溫炭燒、以及靜置的過程，才能創造出外酥內嫩的口感，相當考驗主廚的功力。

搭配「加長型美國帶骨牛小排」，主廚也設計了三款配菜及四款開胃菜供賓客點用，例如新鮮直送的生蠔佐以黃檸檬切片、美國紐奧良的經典名菜「洛克斐勒烤生蠔」。開胃菜新品有「紐澳良帶骨玉米」及「美式蟹肉餅」兩款。

ROBIN'S牛排館「加長型美國帶骨牛小排」及全新菜色自12月1日起推出，另有「北海道干貝襯奶油白花椰菜」、「碳烤明蝦綴魚子醬」、「酥炸洋蔥圈」可供點用，每道餐點380元起，每日限量，售完為止。洽詢電話：02-2523-8000轉ROBIN’S餐廳。

Robin's的四款全新開胃菜，由左上至右下分別為「美式蟹肉餅」、「酥炸洋蔥圈」、「紐澳良帶骨玉米」及「洛克斐勒烤生蠔」。圖/晶華酒店提供
Robin's的四款全新開胃菜，由左上至右下分別為「美式蟹肉餅」、「酥炸洋蔥圈」、「紐澳良帶骨玉米」及「洛克斐勒烤生蠔」。圖/晶華酒店提供

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