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限量50萬杯！7-ELEVEN推冬季限定「GODIVA迦納熱巧克力」　再加贈造型磁鐵

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN冬季限量推出「GODIVA迦納熱巧克力」，再加贈造型磁鐵一個（共兩款、款式隨機），送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN冬季限量推出「GODIVA迦納熱巧克力」，再加贈造型磁鐵一個（共兩款、款式隨機），送完為止。圖／7-ELEVEN提供

每年冬季最受消費者期待的GODIVA熱巧克力回歸啦！7-ELEVEN CITY CAFE再度攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA限量推出「GODIVA迦納熱巧克力」，嚴選知名巧克力單一產區精品等級巧克力豆「迦納可可」，為非洲具知名與歷史的可可主要產地，擁有厚實甘苦、香氣濃郁、迷人細膩的頂級可可風味，今年再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」兩款（款式隨機、送完為止）。冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」自11月29日起於7-ELEVEN限量開賣，每杯鑑賞價99元，限量50萬杯，售完為止；購買同時憑專屬杯套優惠券至全台GODIVA門市再限時享滿300元折50元優惠。

CITY CAFE自11月29日至12月26日也同步推出小7集點卡「暖冬CITY集點GO」活動，消費者於活動期間購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點、「GODIVA迦納熱巧克力」每杯贈2點。只需集滿4點加價399元或集滿100點，就能獲得GODIVA經典法蘭絨毛毯（價值1,500元，限量共1萬組），質感配色搭配今年限定熱巧克力設計，數量有限。另外，集滿30點以上也可選擇免費換購CITY CAFE指定飲品，包含濃萃美式咖啡、厚乳拿鐵、脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、「GODIVA迦納熱巧克力」等指定冬季熱飲。

7-ELEVEN表示，觀察到隨著氣溫變化讓醇厚型飲品需求提升，為搶攻冬季熱飲商機，今年已是第7年與GODIVA獨家合作於冬季推出限定熱巧克力飲，根據往年統計，每年只要一推出冬季限定熱巧克力飲，都會受到消費者搶購風潮，統計前6年總計銷售杯數更達660座台北101之高。

7-ELEVEN今年已是第7年與GODIVA獨家合作於冬季推出限定熱巧克力飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年已是第7年與GODIVA獨家合作於冬季推出限定熱巧克力飲。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE自11月29日至12月26日同步推出小7集點卡「暖冬CITY集點GO」活動，活動期間購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點、「GODIVA迦納熱巧克力」每杯贈2點，集滿4點加價399元或集滿100點，就能獲得GODIVA經典法蘭絨毛毯（價值1,500元，限量共1萬組）。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE自11月29日至12月26日同步推出小7集點卡「暖冬CITY集點GO」活動，活動期間購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點、「GODIVA迦納熱巧克力」每杯贈2點，集滿4點加價399元或集滿100點，就能獲得GODIVA經典法蘭絨毛毯（價值1,500元，限量共1萬組）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日起限量開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，今年再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」兩款（款式隨機），送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日起限量開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，今年再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」兩款（款式隨機），送完為止。圖／7-ELEVEN提供
冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」自11月29日起於7-ELEVEN限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」自11月29日起於7-ELEVEN限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE再度攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」，售價99元，限量50萬杯，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE再度攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」，售價99元，限量50萬杯，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日起限量開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，每杯售價99元，限量50萬杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日起限量開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，每杯售價99元，限量50萬杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日起限量開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，今年再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」兩款（款式隨機），送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日起限量開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，今年再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」兩款（款式隨機），送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE自11月29日至12月26日同步推出小7集點卡「暖冬CITY集點GO」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE自11月29日至12月26日同步推出小7集點卡「暖冬CITY集點GO」活動。圖／7-ELEVEN提供

巧克力 消費者 可可

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