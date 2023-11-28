好市多又出包！買凱薩沙拉、奶油酥竟吃到頭髮 業者回應了

好市多狀況不斷，繼有消費者購買盒裝蛤蜊竟發現煙蒂之後，又有網友在Dcard貼文表示11月23日去好市多購買凱薩雞肉沙拉和焦糖奶油酥竟然連續吃到頭髮，直呼「好市多真的讓我噁到天靈蓋去」！對此好市多提供5則影片，回應表示「已查看生產工作人員狀況，生產流程皆全程配戴網帽。沙拉經過開封並攪拌食用，較難判定成因，另西式餐飲及麵包部的工作環境、生產流程及人員服裝皆符合標準。」另強調如果消費者對購買的商品有任何疑慮，都可以辦理退貨。

根據該網友貼文，11月23日去好市多有買兩盒凱薩雞肉沙拉和焦糖奶油酥（9入），當天回程路上就吃了3奶油酥，並且在其中一個裡面吃到頭髮；隨後也在凱薩雞肉沙拉連續吃到頭髮，「就問到底是要多噁心，兩樣餐點三根頭髮，冰箱還有一盒直接不敢吃」。

該網友指出商品是在好市多新莊店購買，經與好市多反應後，該店主管先表示請消費者可將商品送回退換貨，後續又再致電說會到消費者家裡回收商品並退費沙拉、麵包。貼文串下方其他網友紛紛回應：「好噁心」、「不可能製作過程沒戴頭套吧？」

針對消費者的疑慮，好市多提供了5則影片，其中第1則與第2則影片為賣場人員進場作業時製作法式焦糖奶油酥與凱薩雞肉沙拉的生產流程標準，過程中人員全程配戴髮網帽、帽子、口罩、手套與圍裙；第3則與第4則影片為營業時間的清潔；紅桶為清潔及消毒水槽與工作檯使用，流程不落地，另清潔使用的抹布為一次性使用，經使用便送洗衣筒；第5則影片為賣場人員作業前的著裝及清潔流程。

好市多表示，如果消費者對購買的商品有任何疑慮，都可以辦理退貨，可洽詢各門市或至好市多官網查詢。