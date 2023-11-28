賞楓季日本關西機場出境人潮爆多 過來人建議至少3小時前要報到

最近是賞楓季節，日本京都一向是賞紅葉熱門地點，不少台灣旅客指出，日本關西機場最近出境人潮非常多，排隊人潮看不到盡頭，圍著一圈又一圈，「比大腸圈還多圈」。不只來不及到免稅店最後血拚，飛機起飛時間不到10分鐘還在排安檢，心都要跳出來了，不少航班延遲1小時才起飛。過來人建議，飛機起飛前至少3、4小時前就要到機場排隊了。

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）上月15日發布10月訪問日本外國觀光客人數，共有251萬6500人，比新冠肺炎疫情前的2019年10月還多了0.8%，人數居冠的是韓國觀光客，有63萬1100人；台灣排第二，有42萬4800人，而台灣觀光客比2019年增了2.7%。

最近是賞楓旺季，京都包括清水寺及嵐山等知名紅葉景點人潮多到滿出來，不論是清水寺二年坂、三年坂，滿滿都是觀光客。日本媒體報導，嵐山也湧入滿滿人潮，車道直接變成行人徒步區，有台灣旅客看到這麼多人以為在跨年。京都多個觀光景點餐旅從業人員受訪時說，最近觀光客真的非常多，且八成都是外國觀光客。

除了景點人多，不少台灣旅客到關西機場看到出境人潮真的嚇到了，滿滿的人，大家等著櫃台開櫃、等安檢，但排隊人潮看不到盡頭，繞著一圈又一圈。有旅客指出，排隊人潮遠看看不出來，走到尾端後，才知道前面一圈又一圈，「比大腸圈還多圈」。

有民眾說，自己的班機剩8分鐘飛機要飛了還在排安檢，很怕趕不上班機，非常焦慮，心都要跳出來了。不少過來人指出，出境的人實在太多了，常常會有航空公司出來撈人，最近去京都兩次的彭小姐說：「已經上午11點還有地勤在問有沒有11點要起飛的人，還卡在出境前是要愁死人了。」

彭小姐上周六回台班機延遲一小時才飛，也有其他旅客反映，昨天從關西機場飛回台灣班機也是延遲一小時才飛。

一名資深日本團領隊指出，關西機場三個出發口，只剩2個，因為一個在整修，再加上觀光客實在太多，真的過多，最近班機常常delay。彭小姐上個月也去了一次京都，並從關西機場飛回台灣，她觀察發現，等著出境的人比她上個月多兩倍以上，「我以為眼前的三排就是一倍，沒想到轉個彎出現四大圈」。

這名資深日本領隊也說，之前她的同事近30人，時間抓得剛好，結果去登機門是用狂奔的。不少旅客除了見證到關西機場爆多人潮，排隊時很焦慮、擔心飛機都要飛走了還無法登機，對於最後無法到免稅店買東西、血拚相當惋惜，不少過來人共同心聲就是，至少飛機起飛前三小時就到機場，比較保險。