快訊

「用英文教數學」學生吃不消 高中實驗班回到升學老路

張鈞甯被爆年底嫁人 帶導演柯汶利「見家長回香閨」

PLG／86歲阿嬤第1次進場看球！林書豪賽後親送球衣全場歡呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賞楓季日本關西機場出境人潮爆多 過來人建議至少3小時前要報到

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
日本關西機場最近出境人潮爆多，不少台灣旅客建議至少飛機起飛前三小時就要到機場比較保險。記者彭慧明╱攝影
日本關西機場最近出境人潮爆多，不少台灣旅客建議至少飛機起飛前三小時就要到機場比較保險。記者彭慧明╱攝影

最近是賞楓季節，日本京都一向是賞紅葉熱門地點，不少台灣旅客指出，日本關西機場最近出境人潮非常多，排隊人潮看不到盡頭，圍著一圈又一圈，「比大腸圈還多圈」。不只來不及到免稅店最後血拚，飛機起飛時間不到10分鐘還在排安檢，心都要跳出來了，不少航班延遲1小時才起飛。過來人建議，飛機起飛前至少3、4小時前就要到機場排隊了。

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）上月15日發布10月訪問日本外國觀光客人數，共有251萬6500人，比新冠肺炎疫情前的2019年10月還多了0.8%，人數居冠的是韓國觀光客，有63萬1100人；台灣排第二，有42萬4800人，而台灣觀光客比2019年增了2.7%。

最近是賞楓旺季，京都包括清水寺及嵐山等知名紅葉景點人潮多到滿出來，不論是清水寺二年坂、三年坂，滿滿都是觀光客。日本媒體報導，嵐山也湧入滿滿人潮，車道直接變成行人徒步區，有台灣旅客看到這麼多人以為在跨年。京都多個觀光景點餐旅從業人員受訪時說，最近觀光客真的非常多，且八成都是外國觀光客。

除了景點人多，不少台灣旅客到關西機場看到出境人潮真的嚇到了，滿滿的人，大家等著櫃台開櫃、等安檢，但排隊人潮看不到盡頭，繞著一圈又一圈。有旅客指出，排隊人潮遠看看不出來，走到尾端後，才知道前面一圈又一圈，「比大腸圈還多圈」。

有民眾說，自己的班機剩8分鐘飛機要飛了還在排安檢，很怕趕不上班機，非常焦慮，心都要跳出來了。不少過來人指出，出境的人實在太多了，常常會有航空公司出來撈人，最近去京都兩次的彭小姐說：「已經上午11點還有地勤在問有沒有11點要起飛的人，還卡在出境前是要愁死人了。」

彭小姐上周六回台班機延遲一小時才飛，也有其他旅客反映，昨天從關西機場飛回台灣班機也是延遲一小時才飛。

一名資深日本團領隊指出，關西機場三個出發口，只剩2個，因為一個在整修，再加上觀光客實在太多，真的過多，最近班機常常delay。彭小姐上個月也去了一次京都，並從關西機場飛回台灣，她觀察發現，等著出境的人比她上個月多兩倍以上，「我以為眼前的三排就是一倍，沒想到轉個彎出現四大圈」。

這名資深日本領隊也說，之前她的同事近30人，時間抓得剛好，結果去登機門是用狂奔的。不少旅客除了見證到關西機場爆多人潮，排隊時很焦慮、擔心飛機都要飛走了還無法登機，對於最後無法到免稅店買東西、血拚相當惋惜，不少過來人共同心聲就是，至少飛機起飛前三小時就到機場，比較保險。

關西機場 日本 賞楓

延伸閱讀

比東京大阪有錢！揭秘靠扇貝致富 日本最北聚落「猿拂村」

玉山金育才啟動世代傳承 以人為本邁向百年企業永續之路

星太郎點心麵「麻辣味」逆輸入日本 標榜純台廠製造真的很辣

才上飛機準備起飛 產婦肚子痛「要生了」乘客全嚇呆

相關新聞

賞楓季日本關西機場出境人潮爆多 過來人建議至少3小時前要報到

最近是賞楓季節，日本京都一向是賞紅葉熱門地點，不少台灣旅客指出，日本關西機場最近出境人潮非常多，排隊人潮看不到盡頭，圍著...

Uber Eats攜手500趴2023 專屬好康寵Uber One會員

眾所期待，全台最具質感潮流的戶外派對「500趴2023」，將在12月1～3日在台北101水舞廣場登場，致力於台灣美食推廣...

好收納超耐操！露營採買樣樣行 擴充式折疊收納手推車當你的外出神隊友

外出總是大包小包好麻煩又笨重！從今天起，擁有「CODE LIVING可擴充式折疊收納手推車」，只需要 3 秒就能輕鬆享受兩倍大的收納空間。來自韓國品牌 CM26 推出好收納、輕巧、使用直覺的「CODE LIVING可擴充式折疊收納手推車」，在募資創下600百萬的好成績，專案上線火速達標 600%。不僅擁有 140L 超大收納容量，承重更高達 100kg ，再也不用為了容量、載重限制而東挑西揀，把想放的東西全都放進去！

日本LINE公司個資外洩 數位部：要求業者積極妥處

針對媒體報導台灣連線公司（LINE Taiwan）日本母公司LY Corporation公司個資外洩情事，數位部表示，在...

巨城周年慶開跑倒數 見證新竹人消費實力的日子又到了

被新竹人形容為年度盛事的新竹巨城購物中心周年慶今年將於11月30日至12月11日為期12天展開。往年巨城周年慶期間湧進的...

連3天「拉麵買1送1」！「麵屋武藏」重返台北東區

睽違5年時光，人氣拉麵店「麵屋武藏」再度重返台北東區，於國父紀念館站商圈開設「麵屋武藏 光復店」，並將在12月1日正式開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。