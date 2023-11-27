連3天「拉麵買1送1」！「麵屋武藏」重返台北東區

睽違5年時光，人氣拉麵店「麵屋武藏」再度重返台北東區，於國父紀念館站商圈開設「麵屋武藏 光復店」，並將在12月1日正式開幕。為慶祝新店開幕，連續3天推出「買1送1」優惠，另外試營運期間，也可加贈100元現金折價券。

來自日本的麵屋武藏在2013年登台，並於台北東區開設首間門市。後在2018年因租約到期而轉戰至台北車站商圈。隨著5年時光過去，麵屋武藏也再度重返東區，新開設「光復店」。延續每間店有不同特色的傳統，光復店主打「豚骨、魚介混合雙湯頭」的特色拉麵，包括有味玉武藏拉麵、味玉叉燒黑角煮拉麵、味玉叉燒濃厚魚介沾麵等不同品項。

麵屋武藏光復店預計於12月1日正式開幕，目前已經進入試營運狀態。即日起至11月30日期間，兩個餐期（11:30、17:30）前30碗的消費者，可獲贈100元現金折價券；12月1日至12月3日，每日前30名，消費任一麵食，就送「300元招待券」1張，等於現享買1送1。即日起至3月31日，加入會員，也可獲得40元指定配料電子券。