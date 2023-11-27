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抽智慧電車、雙人機票！老先覺、潮味決「新口味」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
潮味決推出冬季新品「羅勒義式青醬」口味。圖／吾蜂美味集團提供
潮味決推出冬季新品「羅勒義式青醬」口味。圖／吾蜂美味集團提供

吾蜂美味集團旗下的「老先覺功夫窯燒鍋」和「潮味決」自11月29日至1月7日期間，聯手舉辦週年慶活動，消費有機會抽中宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt、AirAsia台北吉隆坡雙人來回機票等不同贈禮，總計超過60萬個獎項。另外老先覺也新推出「元氣蔘鬚糙米雞腿鍋」，潮味決則推出「羅勒義式青醬」，帶來全新的滋味。

「老先覺」與「潮味決」將各自迎來13、4週年。11月29日至1月7日期間，也推出週年慶活動。活動期間至老先覺開鍋，獲至潮味決消費滿150元，即可獲得抽獎券，每週將抽出多項獎項，包括有宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt、宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport、AirAsia台北吉隆坡雙人來回機票，另外還有礁溪晶泉丰旅住宿券、捷絲旅宜蘭礁溪館住宿券、Twin Chef 全能雙槽電子鍋、TwinChef 雙廚折疊爐等不同獎項，總價值超過2,000,000元。另外抽獎券也提供立即獎，可獲得現金折價券、Happy go點數等不同贈禮，中獎率100%。

隨著冬季時節到來，「老先覺」推出新品「蔘鬚糙米雞湯鍋」及「元氣蔘鬚糙米雞腿鍋」。另外「潮味決」也推出冬季新品「羅勒義式青醬」口味，均於11月29日起上市。

老先覺冬季新品新推出「元氣蔘鬚糙米雞湯鍋」、「蔘鬚糙米雞湯鍋」。圖／吾蜂美味集團提供
老先覺冬季新品新推出「元氣蔘鬚糙米雞湯鍋」、「蔘鬚糙米雞湯鍋」。圖／吾蜂美味集團提供

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