快訊

男護理師劈腿10女訊息曝光 「先生要來接我」證明其中有人妻

逾百輛重機包圍交通部提3訴求 痛批高公局「騙鬼」

星巴克被婆媽攻占…重考生怨「讀不下去」網不挺：你有點危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北周年慶最終回！暖冬用品年度最低價把新台幣放大

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北周年慶進入最後一波，消費者可把握年度最後一波壓軸優惠。本報資料照片
台北周年慶進入最後一波，消費者可把握年度最後一波壓軸優惠。本報資料照片

百貨周年慶進入最後一輪，本周先有SOGO天母店11月29日展開，緊接著新光三越台北站前店11月30日登場，京站時尚廣場也正逢周年慶進行式，無論是美妝特惠組、添購服飾配件、採買冬被或暖冬家電，消費者可把握年度最後一波壓軸優惠，放大新台幣。

SOGO天母店今年迎來開店以來最大改裝，一樓化妝品區再添精品美妝生力軍，引進三大精品美妝品牌YSL、HR赫蓮娜、香緹卡後，Giorgio Armani美妝預計12月14日進駐。原有女鞋則轉移至二樓，二樓改裝也首度打開大面積落地窗，讓中山北路的綠意映入民眾眼前。義大利精品巧克力；進駐SOGO天母店B1、日本海鮮丼魚君進駐8樓新開幕，Sarabeth's在二樓重新改裝reopen，帶來更升級的用餐環境。

SOGO天母店周年慶百貨服飾推出當日累計滿5千送5百，首五日天母店加碼滿6萬送1千之外，周年慶期間App會員可獲天母店200元電子折價券，單筆滿3千即可抵用，還有50元美食購物金。美妝備貨5萬組，也有民眾最愛的買正貨送正貨組合；旅行潮正旺，行李箱推出買大送小、GORE-TEX防風防水外套推出萬元有找。女裝最高回饋23％、黃金珠寶最高回饋22%、家電最高回饋17％。city'super超市周年慶期間必買包括「買一送一專區」，包括美國牛小排火鍋肉片、橄欖油、進口海鹽、雞湯買一送一，另有進口海鹽、冠軍醬油買大送小、Le Creuset推出年度最優惠組合。

新光三越周年慶全台最後壓軸，由新光三越台北站前店11月30日上場，享全館累計滿5000元送5000點skm points，化妝品單筆滿2000送2000點，大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送5000點、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點。周年慶首四日再獨家推出點數變現金，於App上扣50點兌換500元電子抵用金，新光三越百萬會員還可善用手邊點數，除了可折抵消費(10點折1元)，還可用點數換寶可夢周邊，周年慶期間可扣100點抽法國巴黎來回機票，以及獨家加碼抽價值逾10萬元的日本套裝雙人行與韓國釜山航空來回機票。

針對高單價的家電，新光三越台北站前周年慶也推出年度最佳回饋，來思比掃拖二合一機器人全年最低價3.6折、DYSON恆隆行甲醛空氣清淨機BP03可現折3千元。還有「買機送機」優惠，像是買SONY集雅社65型4K mini LED電視再送價值近4千元的聯名氣炸鍋，飛利浦更推出買空氣清淨機登錄再加贈三機（清淨機、氣泡水機、電磁爐）。周年慶排隊必買多款冬被最低下殺1.8折起，如每年首日秒殺皇室羽絨冬被原價1萬6800元，首日限定價3999元；WENTEX紐西蘭純羊毛雙人冬被現省8千、機能款京都西川與東妮寢飾石墨烯發熱冬被全面下殺8折起。

京站也主打保暖寢具優惠，Tonia Nicole極暖防螨抗菌羊毛被原價9360元，獨家價2500元；C&L的石墨烯能量被原價1萬6800元，特價1980元、HOYA CASA艾能溫熱抗菌冬被原價3980元，獨家價1280元。還有千件流行保暖冬衣優惠，像是PUMA T棒球外套原價3280元，特價1390元；ALL WEARS的斜紋磨毛跳色夾克外套原價2560元，特價999元；NIKE品牌男款防風外套原價3080元，特價1690元。

SOGO天母店二樓新改裝，特別打開了落地窗，讓中山北路的綠意映入眼前。記者江佩君／攝影
SOGO天母店二樓新改裝，特別打開了落地窗，讓中山北路的綠意映入眼前。記者江佩君／攝影
Sarabeth's在SOGO天母店二樓改裝reopen，周年慶Sarabeth's與眾不同的漢堡+紐約經典熱狗堡原價1232元，特價990元，限量30組。記者江佩君／攝影
Sarabeth's在SOGO天母店二樓改裝reopen，周年慶Sarabeth's與眾不同的漢堡+紐約經典熱狗堡原價1232元，特價990元，限量30組。記者江佩君／攝影
SOGO天母周年慶OUTDOOR VIGOR 28吋＋20吋買大送小售價6480元，享5.8折。圖／SOGO提供
SOGO天母周年慶OUTDOOR VIGOR 28吋＋20吋買大送小售價6480元，享5.8折。圖／SOGO提供
新光三越台北站前周年慶首四日於App上扣50點可兌換500元電子抵用金，首日必搶冬被下殺1.8折起。圖／新光三越提供
新光三越台北站前周年慶首四日於App上扣50點可兌換500元電子抵用金，首日必搶冬被下殺1.8折起。圖／新光三越提供
新光三越台北站前周年慶LANCOME NO.1小黑瓶搶購組價值8760元，特價3942元。圖／新光三越提供
新光三越台北站前周年慶LANCOME NO.1小黑瓶搶購組價值8760元，特價3942元。圖／新光三越提供
京站周年慶HOYA CASA艾能溫熱抗菌冬被原價3980元，獨家價1280元。圖／京站提供
京站周年慶HOYA CASA艾能溫熱抗菌冬被原價3980元，獨家價1280元。圖／京站提供
京站周年慶Tonia Nicole極暖防螨抗菌羊毛被原價9360元，獨家價2500元。圖／京站提供
京站周年慶Tonia Nicole極暖防螨抗菌羊毛被原價9360元，獨家價2500元。圖／京站提供

周年慶 天母 美妝

延伸閱讀

SOGO台北店周年慶人流業績雙成長 天母店改裝戰力UP壓軸接棒

冷氣團來了！SOGO周年慶最後周末暖冬商機準備衝

漢神百貨周年慶登場 霸氣送106萬日本九州豪華列車之旅

SOGO台北店周年慶如何挺住出國潮？對價格執著是關鍵

相關新聞

身份證拿出來！「024」對中任2碼 和牛、烏魚子、牛角蟹吃到飽

隨著年末餐敘、尾牙的時間將至，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出多人用餐優惠方案，可享10人以上9折、滿人數送肉盤等不同優...

只有今天！foodpanda歡慶吳慷仁奪影帝輸入「這5字」滿額現折50元

昨晚吳慷仁以電影《富都青年》奪下金馬影帝殊榮，foodpanda與全民一同，推一日限時優惠，消費者凡於11月26日訂購美...

台北周年慶最終回！暖冬用品年度最低價把新台幣放大

百貨周年慶進入最後一輪，本周先有SOGO天母店11月29日展開，緊接著新光三越台北站前店11月30日登場，京站時尚廣場也...

ZARA再攜手英倫極簡設計品牌 親民價入手高質感服裝 輕鬆提升好品味！

冬季終於到來，想為自己添購新裝，同時又希望保有高質感，那就不應錯過ZARA再度攜手英國設計品牌Studio Nicholson聯名系列，而且本季還首度推出女裝款式，助消費者輕鬆提升好品味。

金色三麥實踐永續飲食 買環保袋送價值2.5萬元蔬食餐點

爲打造環境永續的良善循環，金色三麥與台灣在地設計品牌「印花樂」攜手推出100% 由回收寶特瓶製成的環保手工提袋。此外，響...

李沐、蔡凡熙示範Gap冬季穿搭術 打造美拉德風、視覺增高

今年冬天的流行關鍵字就是「美拉德風格」，但在衣服變得更厚重時，視覺比例增高也相形重要，但不要忘記如何形塑亮點，讓自己擺脫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。