台北周年慶最終回！暖冬用品年度最低價把新台幣放大

百貨周年慶進入最後一輪，本周先有SOGO天母店11月29日展開，緊接著新光三越台北站前店11月30日登場，京站時尚廣場也正逢周年慶進行式，無論是美妝特惠組、添購服飾配件、採買冬被或暖冬家電，消費者可把握年度最後一波壓軸優惠，放大新台幣。

SOGO天母店今年迎來開店以來最大改裝，一樓化妝品區再添精品美妝生力軍，引進三大精品美妝品牌YSL、HR赫蓮娜、香緹卡後，Giorgio Armani美妝預計12月14日進駐。原有女鞋則轉移至二樓，二樓改裝也首度打開大面積落地窗，讓中山北路的綠意映入民眾眼前。義大利精品巧克力；進駐SOGO天母店B1、日本海鮮丼魚君進駐8樓新開幕，Sarabeth's在二樓重新改裝reopen，帶來更升級的用餐環境。

SOGO天母店周年慶百貨服飾推出當日累計滿5千送5百，首五日天母店加碼滿6萬送1千之外，周年慶期間App會員可獲天母店200元電子折價券，單筆滿3千即可抵用，還有50元美食購物金。美妝備貨5萬組，也有民眾最愛的買正貨送正貨組合；旅行潮正旺，行李箱推出買大送小、GORE-TEX防風防水外套推出萬元有找。女裝最高回饋23％、黃金珠寶最高回饋22%、家電最高回饋17％。city'super超市周年慶期間必買包括「買一送一專區」，包括美國牛小排火鍋肉片、橄欖油、進口海鹽、雞湯買一送一，另有進口海鹽、冠軍醬油買大送小、Le Creuset推出年度最優惠組合。

新光三越周年慶全台最後壓軸，由新光三越台北站前店11月30日上場，享全館累計滿5000元送5000點skm points，化妝品單筆滿2000送2000點，大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送5000點、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點。周年慶首四日再獨家推出點數變現金，於App上扣50點兌換500元電子抵用金，新光三越百萬會員還可善用手邊點數，除了可折抵消費(10點折1元)，還可用點數換寶可夢周邊，周年慶期間可扣100點抽法國巴黎來回機票，以及獨家加碼抽價值逾10萬元的日本套裝雙人行與韓國釜山航空來回機票。

針對高單價的家電，新光三越台北站前周年慶也推出年度最佳回饋，來思比掃拖二合一機器人全年最低價3.6折、DYSON恆隆行甲醛空氣清淨機BP03可現折3千元。還有「買機送機」優惠，像是買SONY集雅社65型4K mini LED電視再送價值近4千元的聯名氣炸鍋，飛利浦更推出買空氣清淨機登錄再加贈三機（清淨機、氣泡水機、電磁爐）。周年慶排隊必買多款冬被最低下殺1.8折起，如每年首日秒殺皇室羽絨冬被原價1萬6800元，首日限定價3999元；WENTEX紐西蘭純羊毛雙人冬被現省8千、機能款京都西川與東妮寢飾石墨烯發熱冬被全面下殺8折起。

京站也主打保暖寢具優惠，Tonia Nicole極暖防螨抗菌羊毛被原價9360元，獨家價2500元；C&L的石墨烯能量被原價1萬6800元，特價1980元、HOYA CASA艾能溫熱抗菌冬被原價3980元，獨家價1280元。還有千件流行保暖冬衣優惠，像是PUMA T棒球外套原價3280元，特價1390元；ALL WEARS的斜紋磨毛跳色夾克外套原價2560元，特價999元；NIKE品牌男款防風外套原價3080元，特價1690元。